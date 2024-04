“Topolino decoder”, così entravano in tutte le case: sgominata banda a Roma

La Polizia di Stato del XV Distretto Ponte Milvio, da tempo è impegnata in un servizio di contrasto al furto in appartamenti. Controlli nell’ambito dei quali, da tempo tenevano d’occhio un quartetto sospetto.

Nel corso delle attività, i poliziotti hanno arrestato un cittadino georgiano, di 42 anni, poiché gravemente indiziato del reato di detenzione illegale di arma comune da sparo; quest’ultimo, insieme ad altri 3 connazionali, è stato anche denunciato per ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. I 4 erano da tempo monitorati durante diversi servizi di osservazione.

Gli agenti hanno proceduto a una perquisizione domiciliare

Gli agenti hanno deciso anche di procedere nei confronti dei 4 a una perquisizione domiciliare in via Circonvallazione Clodia, dove hanno rintracciato 4 persone di origine georgiana e hanno rinvenuto, nell’appartamento, refurtiva consistente in diversi monili in oro e argento, quadri e macchine fotografiche; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto numerosi grimaldelli, chiavi adulterine e alcuni arnesi atto allo scasso.

Trovati ‘Topolino decoder’ e ‘Chiave bulgara’

Ancora, sono stati trovati due strumenti in grado di aprire qualsiasi serratura con cilindro europeo denominati “Topolino Decoder”, ognuno del valore di euro 450,00 ed una “Chiave Bulgara”, oggetto utilizzato per aprire le serrature a doppia bandiera, del valore di euro 350,00. Inoltre, in uso al 42enne, celata in un armadio, è stata rinvenuta una pistola marca Tanfoglio, calibro 9×21, completa di caricatore e 13 cartucce, successivamente risultata essere stata rubata in un’abitazione ad Ostia a settembre dello scorso anno.

Arrestato 42enne era in possesso di una pistola rubata a Ostia

Pertanto, il 42enne è stato arrestato e associato presso la casa circondariale di Regina Coeli, ove l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria e lo stesso è stato sottoposto a custodia cautelare in carcere. Tutti e quattro sono stati indagati in stato di libertà per ricettazione e possesso di chiavi e grimaldelli.

Ad ogni modo tutti gli indagati sono da ritenere presunti innocenti, in considerazione dell’attuale fase del procedimento, ovvero quella delle indagini preliminari, fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile.