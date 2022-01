Tor Bella Monaca, allacci abusivi alla rete elettrica e idrica: 21 persone denunciate

I Carabinieri della Stazione Roma Tor Bella Monaca, insieme al personale di ACEA ATO2, ARETI e dell’ATER, hanno eseguito mirati controlli per il ripristino della legalità nel quartiere.

Allacci abusivi alla rete elettrica e idrica

I militari hanno eseguito le verifiche all’interno delle palazzine popolari di via dell’Archeologia 35 e 43. Lì hanno accertato la la presenza di occupazioni abusive e di allacci abusivi alla rete elettrica e idrica.

Il bilancio è di 14 persone denunciate per furto di energia elettrica mentre altre 7 persone sono state denunciate per furto di fornitura elettrica e idrica.

I Carabinieri hanno provveduto, insieme ai tecnici incaricati, al ripristino dello stato dei luoghi ed alla rimozione degli abusi accertati.

Altri reati

Nell’ambito degli stessi controlli, i Carabinieri hanno sorpreso una donna che doveva trovarsi in isolamento fiduciario in casa per positività al virus Covid-19, fuori dal proprio domicilio.

Nei locali comuni delle due palazzine controllate i Carabinieri di Tor Bella Monaca hanno rinvenuto e sequestrato complessivamente 5 dosi di eroina, 5 dosi di cocaina e 1 dose di hashish.