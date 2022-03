Tor Bella Monaca, blitz dei carabinieri alle Torri: 5 arresti (FOTO)

Ancora un blitz dei Carabinieri a Roma in zona Tor Bella Monaca. I militari hanno effettuato un’operazione antidroga in via dell’Archeologia, nelle Torri 50 e 64 e in poche ore hanno arrestato 5 persone, tutte accusate di detenzione ai fini di spaccio o spaccio di sostanze stupefacenti.

Blitz alle Torri di Tor Bella Monaca: 5 arresti per droga

I militari hanno iniziato i controlli e il primo ad essere arrestato è stato un ragazzo di 22 anni, originario di Viterbo. Il 22enne si aggirava con fare sospetto nella nota “piazza” di spaccio di via dell’Archeologia. I carabinieri, notando i suoi movimenti, lo hanno fermato per un controllo e perquisito. Il giovane nascondeva 16 dosi di eroina e circa 100 euro in contati, ritenuti essere frutto della sua attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati.

La seconda persona a finire in manette è stata una donna di 51 anni, alla “Torre 64” di via dell’Archeologia. La 51enne già nota alle forze dell’ordine, è stata perquisita. Con sé aveva 65 dosi di eroina e circa 1.300 euro in contanti. Anche in questo caso i militari hanno posto sotto sequestro la sostanza stupefacente e il denaro. Lo scambio di droga Poco dopo, sempre nello stesso punto, nella Torre 64, i militari, che avevano iniziato un servizio di osservazione, hanno visto uno “scambio” tra due persone. I carabinieri sono quindi intervenuti e hanno arrestato due cittadini tunisini di 21 e 22 anni, entrambi già con precedenti. I due sono stati perquisiti. Il 21enne è stato trovato in possesso di 18 dosi di cocaina, una di hashish e la somma contante di 200 euro, mentre al 22enne i militari hanno sequestrato 9 dosi di cocaina e circa 340 euro in contanti. L’ultimo arresto riguarda invece un 50enne romano. L’uomo, con precedenti, è stato trovano al civico 50 di via dell’Archeologia. Al termine di un controllo 50enne è stato trovato in possesso di 15 dosi di cocaina e la somma di 310 euro. Tutti gli arresti sono stati convalidati.