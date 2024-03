Tor Bella Monaca cambia pelle: al via i lavori del “Ferro di Cavallo”, progetto da 125 milioni di euro

Tor Bella Monaca si rifà il look: al via i lavori del “ferro di cavallo”. Budget da 125 milioni di euro. Le autorità accolgono il progetto.

Roma è pronta a rimettersi in gioco. Il conto alla rovescia verso l’Anno Santo è cominciato e si devono mettere in opera tutte quelle premesse che appena qualche mese fa suonavano come realizzabili. Questo significa anche andare oltre gli annunci e Gualtieri, con la sua Giunta, lo sta facendo.

La Capitale è un cantiere aperto, ma per una giusta causa. La clessidra continua a scorrere, ma i primi effetti delle novità cominciano a vedersi. Non solo per i controlli ad alto impatto sul territorio. L’operato delle Forze dell’Ordine e di coloro che setacciano i cantieri funziona anche nei quartieri meno visibili.

Tor Bella Monaca, al via i lavori per la riqualificazione

Non per questo meno ricercati o noti. È il caso di Tor Bella Monaca. Gualtieri ha annunciato l’inizio dei lavori nell’ormai noto comparto R5. Il Municipio VI avrà un nuovo assetto e look a partire dalle “torri” in via dell’Archeologia. 38mila metri quadri di superficie su cui lavorare e rendere tutto a misura d’uomo e cittadino.

Attività commerciali rinfrancate e ben oltre le consuete aspettative. Il passaggio tra residenti e turisti sarà sempre vivo grazie alle opere che la Giunta ha promosso grazie ai fondi del PNRR. Nello specifico sostituzione degli infissi esistenti con altri a taglio termico: in buona sostanza, si migliorerà di alcune classi energetiche l’isolamento degli alloggi, sia in inverno, sia in estate.

Leggi anche: L’Eredità, Sara ci ha creduto fino all’ultimo: com’è andata a finire?

Il plauso del Sindaco

Senza contare la riorganizzazione dell’intera periferia con un museo dedicato e programmazione nuova ogni giorno. Basta arretratezza e sciatteria, Tor Bella Monaca sarà il fiore all’occhiello del nuovo corso. Non che prima fosse trascurata, ma forse era un po’ troppo lasciata a sé stessa. “Faremo un grande lavoro”, sottolinea Gualtieri, i residenti già si sfregano le mani. Nuove opere vogliono dire anche nuovi posti di lavoro. La riqualificazione è cominciata.