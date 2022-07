Tor Bella Monaca, crolla pilastro sul terrazzo della palazzina del Comune, l’Ass. Ra.di.ci: «Chiediamo verifiche ed interventi urgenti»

Problemi negli alloggi popolari del Comune di Roma nel quartiere Tor Bella Monaca. A scrivere alla nostra Redazione è l’Associazione Ra.di.ci, attiva nella Capitale da oltre 10 anni e che si occupa di diritti dei cittadini, che chiede interventi urgenti alla palazzina situata al civico 7 di Via Galopini. Qui, nella giornata di ieri, nel terrazzo condominiale, è crollato un pilastro. E soltanto per puro caso non si sono registrati feriti.

Crolla pilastro nella palazzina di proprietà del Comune di Roma

«Ieri è crollato un pilastro sui terrazzi degli alloggi popolari e poteva andare decisamente andare peggio», ci dicono dall’Associazione. «Ovviamente oltre alla preoccupante situazione vi è un oggettivo riscontro strutturale della palazzina che andrebbe verificato da qualche tecnico». Ma questo non è l’unico problema.

Ascensore fermo da due mesi

I residenti devono inoltre fare i conti con un ascensore guasto e fermo da oltre due mesi per ciò che riguarda il piano terra (è utilizzabile soltanto dal primo piano in poi, ndr). «Nel condominio vivono diverse persone con invalidità che stanno accusando non pochi disagi», aggiungono.

La segnalazione al Municipio

Per segnalare la situazione i cittadini e nuovamente l’Associazione Ra.di.ci si sono rivolti all’Assessorato di competenza per chiedere interventi rapidi. Da quanto ci viene riferito l’Ufficio ha risposto che verranno “inviati controlli immediati per verificare la struttura“.

«Siamo contenti intanto di aver ricevuto risposta, cosa che non avveniva da molto tempo considerando che le molteplici nostre segnalazioni alle precedenti Amministrazioni erano sempre cadute nel vuoto. Confidiamo in una risoluzione: è giusto infatti che impalcature ed interventi non debbano soltanto partire alle “torri” di proprietà dellAter…», concludono dall’Associazione.