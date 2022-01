Tor Bella Monaca, nel locale senza Green Pass: multa di 400 euro anche per la barista

Continuano i controlli a tappeto da parte dei Carabinieri per scovare i ‘furbetti’, quelli che lavorano senza Green Pass, quelli che non rispettano le norme anti-Covid, soprattutto ora che i contagi in Italia stanno aumentando e la variante Omicron sta continuando a circolare senza sosta.

Roma, nel bar a Tor Bella Monaca senza Green Pass

Proprio ieri sera, in zona Tor Bella Monaca, i Carabinieri hanno sanzionato la dipendente di un bar perché ha consentito l’ingresso e la consumazione all’interno del locale a un cliente senza certificazione verde. Per entrambi, quindi, è scattata la sanzione amministrativa di 400 euro. Ma non è l’unico caso. Poco più tardi è stato sanzionato un altro cittadino straniero perché sorpreso a bordo di un mezzo pubblico senza indossare la mascherina protettiva. Stessa cosa è successo a un uomo che è stato sorpreso a bordo di un autobus in zona Tor de Cenci, senza la certificazione verde.

Subiaco: in pizzeria senza controllare il Green Pass

Non solo a Roma. Anche a Subiaco i Carabinieri hanno sanzionato il titolare di una pizzeria, che dovrà pagare ben 1.200 euro, perché ha consentito al dipendente di entrare senza controllare il Green Pass.