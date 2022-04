Nuove verifiche a Tor Bella Monaca da parte dei Carabinieri per il contrasto ad attività illecite e reati. In particolare la scorsa serata, i Militari dell’Arma, con ausilio di personale specializzato della società elettrica Areti Spa, hanno eseguito controlli in una palazzina popolare scoprendo che un 29enne si era impossessato irregolarmente di un alloggio popolare. Non solo. Aveva pensato bene anche di allacciarsi alle utenze condominiali in modo tale da garantirsi luce totalmente gratis.

Casa Ater occupata abusivamente in Via Santa Rita da Cascia

Nello specifico i Carabinieri hanno accertato che l’uomo, dopo aver occupato abusivamente l’ immobile del palazzo, di proprietà dell’Ater sito in via Santa Rita da Cascia 30 a Tor Bella Monaca e attualmente libero in quanto in attesa di regolare assegnazione, si era anche allacciato illecitamente alla fornitura di energia elettrica condominiale. L’allaccio abusivo è stato immediatamente rimosso e l’appartamento, lasciato poi spontaneamente dal 29enne, è stato rimesso in sicurezza e riaffidato all’ente proprietario.

Algerino occupa appartamento a Roma

L’uomo, di nazionalità algerina, all’esito delle verifiche, è risultato essere un senza fissa dimora e già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione in caserma per reati di droga. Per i fatti di ieri è stato inoltre denunciato per invasione di edificio e furto aggravato di energia elettrica.

