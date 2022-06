Torna il mercato de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Santa Marinella e Tarquinia: ecco quando

Santa Marinella. Torna ancora una volta, per la gioia di tutti, il mercato di qualità de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi a Roma che avrà luogo sabato 11 giugno a Santa Marinella, Lungomare G. Marconi e domenica 12 giugno a Tarquinia, Lungomare dei Tirreni.

Torna quest’anno il mercato più atteso dell’estate

Il mercato dell’originale Consorzio Gli Ambulanti di Forte dei Marmi si svolgerà in completa sicurezza, rispettando scrupolosamente tutte le indicazioni previste dai protocolli sanitari anti Covid.

L’appuntamento, per entrambe le date in calendario, è dalle 8.00 alle 19.00 con orario continuato, anche in caso di maltempo. Tante le proposte e i prodotti di qualità che aspettano solamente di essere esposti per i curiosi avventori. Accorrete numerosi!