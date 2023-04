Torre Moresca a Roma: ecco quando visitarla, orari e biglietti

Riapre al pubblico a sorpresa, la Torre Moresca di Roma. La struttura seguirà l’apertura della Sella Moresca, già aperta al pubblico dalla fine del 2021. La Torre costituisce una delle principali attrazioni all’interno di Villa Torlonia, con la costruzione che esplica lo stile architettonico unico delle strutture all’interno del famoso giardino romano nel II Municipio. Una riapertura tanto attesa da tutte le persone, con cittadini e turisti che ora potranno tornarla a visitare.

La riapertura della Torre Moresca a Villa Torlonia

Progettata dall’architetto Giuseppe Jappelli, venne disegnata nel 1839 per il principe Alessandro Torlonia. La struttura, come raccontò anche Jappelli in vita, s’ispirò alle particolarità dell’Alhambra di Granada. L’apertura della struttura, è avvenuta in maniera inaugurale il primo di aprile, con le visite che saranno garantite fino al 24 giugno. Ogni sabato, inoltre, sarà possibile visitare i due piano della Torre Moresca. L’obiettivo ambizioso è quello di creare stupore nel turista, come voleva far rivivere ai tempi il principe Torlonia coi propri ospiti invitati a pranzo. Uno spettacolo che, per gli storici, fu riservato a pochissimi eletti.

A livello di arredamento, nella sala più alta della Torre era posizionata la sala da pranzo. Qui gli ospiti trovavano finestre grandissime e colorate, con pareti decorate che davano un effetto scenografico alla struttura. Al centro della sala poi un divano, che con un meccanismo meccanico nascosto, poteva essere sollevato al soffitto e far comparire una tavola imbandita proveniente dal piano di sotto. La torre sarà visitabile solo con prenotazione obbligatoria, chiamando al call center 060608, attivo dalle ore 9 alle ore 19. Il biglietto si acquisterà con l’ingresso alla Serra Moresca, che è sviluppato così:

4€ intero,

3€ ridotto,

+ 1€ di prevendita.

Le esenzioni per la visita

La visita sarà completamente gratuita per tutti i possessori di MIC card in corso di validità, anche se ugualmente sarà obbligatoria la prenotazione telefonica. Ogni sabato fino al 24 giugno, i visitatori potranno accedere nella struttura alle ore 10.40 – 11.20 – 12.00 – 15.20 – 15.40 – 16.20.