Pasquetta e picnic nei parchi di Roma: ecco dove e tutte le idee

Pasquetta sta per arrivare! Quale occasione migliore di questa per trascorre una giornata all’aria aperta in compagnia dei propri amici e, più in generale, delle persone a cui si vuole bene? La scampagnata di pasquetta con tanto di picnic rappresenta un must e Roma offre davvero numerose possibilità per rilassarsi all’aria aperta trascorrendo un lunedì dell’Angelo immersi nel verde che gioverà sia al corpo sia alla propria anima! Ecco qualche prezioso consiglio su dove poter apparecchiare un gustoso picnic nei parchi della Capitale!

I parchi di Roma dove andare a Pasquetta

Pasquetta è davvero alle porte e la voglia di trascorrere un momento di relax all’aria aperta si fa sentire! Complici gli incalzanti ritmi lavorativi e le nuove modalità di lavoro agile, la necessità di ritemprare corpo e spirito all’aria aperta sono più forti che mai. In occasione del lunedì dell’Angelo quale modo migliore per rilassarsi in compagnia dei propri amici se non attraverso una bella scampagnata con tanto di picnic? Quest’ultimo è il tradizionale pranzo all’aperto dove convivialità e buon cibo si coniugano alla perfezione. Connubio davvero imperdibile a pasquetta e la Città Eterna offre in merito diverse possibilità. Ricca di verde, c’è solamente l’imbarazzo della scelta. Ecco per voi alcuni preziosi consigli.

Villa Pamphilj e Villa Ada

Per un picnic di pasquetta con i fiocchi come non menzionare i meravigliosi contesti storici e naturalistici di Villa Pamphilj e Villa Ada? Meravigliose residenze storiche che ospitano rispettivamente il terzo ed il quarto più grande parco pubblico di Roma. Per chi volesse trascorrere il lunedì dell’Angelo in uno di questi splendidi parchi ecco come arrivare utilizzando i mezzi pubblici: bus 31, 44, 791, 792, 870, H, 180F, 8BUS, 982 E 088F (Roma Tpl).

Villa Borghese, Parco dell’Appia Antica e Villa Torlonia

Passiamo adesso a Villa Borghese, passando poi al parco dell’Appia Antica e giungendo infine, ma non certo per importanza, a Villa Torlonia. Tutte queste località offrono l’occasione perfetta per apparecchiare un imbandito picnic di pasquetta con i propri amici. Immersi nel verde, quasi ci si dimenticherà di essere a Roma e il proprio pranzo all’aperto acquisterà tutto un altro sapore! Inoltre, essendo le località ben collegate con la rete di trasporto pubblico, sarà possibile raggiungerle comodamente.