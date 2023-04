Previsioni traffico Pasqua 2023: quando partire e a che ora mettersi in viaggio

La Pasqua è alle porte e saranno moltissimi gli italiani che si metteranno in viaggio per raggiungere i propri cari o una meta di vacanza. Ora, restare imbottigliati nel traffico non è una cosa piacevole e da questo punto vista, le previsioni sul traffico di Pasqua non promettono nulla di buono. Infatti, a ridosso delle feste il traffico che si registra su strade ed autostrade è sempre piuttosto intenso. In particolare in occasione delle festività pasquali saranno circa 11,5 i milioni di italiani che si metteranno in viaggio.

Le previsioni del traffico in occasione della Pasqua

A ridosso delle festività sono moltissime le persone che decidono di prendere la macchina e mettersi in viaggio per raggiungere le mete di vacanza o per stare insieme a parenti amici. Alla luce di ciò, la possibilità di restare pericolosamente imbottigliati nel traffico appare tutt’altro che remota. Secondo un’indagine realizzata da Acs Marketing Solutions per Federalberghi, saranno ben 11,5 i milioni di italiani che si metteranno in viaggio in occasione delle festività di Pasqua. Il 95,6% di essi resterà nella Penisola e, dunque, si sposteranno in auto per concedersi un fine settimana in una meta di vacanza o per raggiungere parenti ed amici e trascorrere insieme le festività. Ma quando è previsto il raggiungimento del clou del traffico autostradale? In merito, date da segnare in agenda sono quelle di oggi, 7 aprile, e martedì 11 aprile, in vista dei rientri. Come sempre, al fine di evitare lunghe e spiacevoli code, sarebbe meglio evitare di mettersi alla guida nelle ore di punta.

Le criticità

In particolare, si segnala traffico intenso, da bollino rosso, nel pomeriggio di oggi, venerdì 7 aprile e per tutto il sabato mattina. Nuove criticità sono poi previste per lunedì, ovvero il giorno di pasquetta, nelle ore pomeridiane/serali e di martedì 11 aprile fino alle 14. Le tratte autostradali maggiormente critiche sono la A4 Torino-Trieste ma anche l’A1 Milano Napoli. Possibili poi disagi e code anche sulle tratte autostradali liguri A10 Genova-Ventimiglia, A12 Genova-Rosignano e sull’A14 Bologna-Taranto.