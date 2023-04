Pasqua e Pasquetta al parco Magicland di Valmontone: eventi in programma, biglietti e orari 

Che eventi organizzerà per Pasqua e Pasquetta il parco divertimenti di Magicland a Valmontone? Il più grande Parco Divertimenti del Centro Sud Italia si prepara al doppio appuntamento primaverile. A disposizione dei visitatori attrazioni e spettacoli per tutte le età. Allestita anche una quiet room dedicata ai visitatori autistici. Il weekend pasquale ha una meta precisa, MagicLand, la Capitale del Divertimento, il Parco Divertimenti che ha aperto la nuova stagione lo scorso 1° aprile, completamente rinnovato e pronto a ospitare migliaia di persone nel massimo del comfort, sicurezza e in grado di regalare ore di divertimento all’aria aperta grazie ad attrazioni, novità e spettacoli per tutta la famiglia.

Pasqua e Pasquetta al Magicland di Valmontone

Partiamo proprio dalle novità di quest’anno con Dungeons terrificante percorso ambientato in una prigione medievale, riservato agli ospiti più coraggiosi, che potrà essere esplorato nei suoi angusti spazi, per un’esperienza decisamente molto suggestiva, tra celle e strumenti di tortura creati dalle menti diaboliche del periodo più buio della storia! Fortemente rinnovato anche il Castello di Cagliostro, Indoor Spinning Coaster unico, che da quest’anno si arricchisce di esaltanti effetti speciali per un’esperienza ancor più coinvolgente, che farà perdere la percezione dello spazio e del tempo. Per il 2023 è stato anche completamente rinnovato nella sua veste grafica.

MagicLand celebra i 20 anni dalla scomparsa di Alberto Sordi, con una mostra fotografica “Alberto Sordi segreto”, per omaggiarne la carriera dell’iconico attore e le origini legate a Valmontone, dove ebbe i natali Pietro Sordi, padre di Alberto. All’interno del ‘Gran Teatro Alberto Sordi’, tutti i giorni alle 15:00 si svolgerà lo spettacolo del Mago Heldin, personaggio televisivo ormai noto come “il mago del Papa”, avendo divertito e coinvolto più volte sua santità Papa Francesco, che proporrà uno show adatto a tutta la famiglia, pieno di colpi di scena e tanto divertimento.

Le attrazioni per i più coraggiosi

MagicLand offre anche attrazioni da record per i più coraggiosi. Parliamo di: Wild Rodeo, il giant frisbee unico in Italia che con i suoi 40 metri di altezza e un’accelerazione di 75 km/h saprà come stupirvi, Shock, il launch coaster in grado di andare da 0 a 100 km/h in 2 secondi; Yucatan, uno straordinario splash ride tra rovine Maya e antichi talismani e Mystika, la torre di caduta più alta d’Italia, con i suoi 72 metri da cui lasciarsi cadere nel vuoto.

Old West e Tonga sono le due aree tematiche che offrono divertimento anche per i più piccoli con tante attrazioni per tutta la famiglia. Da non dimenticare, poi, Cosmo Academy Planetarium, il planetario più grande d’Europa con 25 metri di cupola e proiezione full dome in tecnologia laser 4k. Il Parco dispone anche di una comoda area picnic immersa nel verde e coperta da strutture ombreggianti. I tavoli possono essere prenotati (a pagamento e fino a esaurimento dei posti disponibili) sia online, che presso il casotto antistante l’area il giorno stesso della visita. Per chi invece preferisce la comodità evitando di mettersi ai fornelli, il Parco dispone di chioschi e ristoranti in grado di soddisfare tutti i gusti dei visitatori dalla carne, al pesce, allo street food.

Le novità di quest’anno

La grande novità di questa stagione è rappresentata dalla braceria “Carne al Fuoco”, il luogo migliore per soddisfare la passione per la carne. Magicland propone le migliori carni locali, con l’obiettivo di offrire ai visitatori specialità alla griglia capaci di conquistare sia gli occhi che il palato. MagicLand, che sarà aperto dalle 10:30 alle 18:00 da sabato 8 a martedi 11 aprile, è la meta ideale per trascorrere Pasqua e Pasquetta con tutta la famiglia!