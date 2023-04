Pasqua 2023 a Roma, attivata una green zone: strade chiuse e come cambia la viabilità

Pasqua 2023 a Roma. Mentre la religione galoppa in questo periodo, lo Stato fa da contraltare, occupandosi di sicurezza. A partire da oggi, venerdì 7 aprile 2023 e fino al lunedì di Pasquetta, Roma sarà una città blindata. Nella Capitale, del resto, sono attese migliaia di persone in questo periodo, e quindi meglio essere preparati. Ecco il dettaglio sulla viabilità e tutte le info.

Green Zone a Roma: Pasqua blindata nella Capitale

Roma città blindata a partire proprio da oggi, il Venerdì Santo, e fino al Lunedì dell’Angelo, alias Pasquetta. In queste ore, infatti, sono previsti migliaia di di turisti e pellegrini che poter procedere con i giorni cruciali della Settimana Santa. Durante il comitato di ordine e sicurezza che si è tenuto ieri in prefettura, si è deciso, pertanto, il piano da dover mettere in atto per una Pasqua blindata. Tutti gli spazi delle aree relative al centro storico, che vanno dal Colosseo al Vaticano, saranno trasformate in Green Zone, all’interno delle quali non sarà possibile effettuare nessuna manifestazione. Parallelamente, è vietata espressamente anche la circolazione dei mezzi pesanti all’interno del perimetro circoscritto dal piano. Si tratta di manovre, ad ogni modo, collaudate da anni, e che accompagnano di consueto questo periodo delle festività pasquali in città.

Il dettaglio delle aree blindate da oggi

Tutto parte da oggi, o meglio da questa sera, in occasione della Via Crucis, per la quale molte strade saranno chiuse con transennamenti vari e varchi – QUI IL DETTAGLIO. Qualche ora prima, invece, partiranno le limitazioni al traffico, già dalle 13.00, periodo di tempo in cui dovrebbe essere chiusa anche la fermata Colosseo della metro B. In aggiunta, il piano sicurezza prevede anche la chiusura al pubblico, a partire da mezzogiorno, delle aree archeologiche dell’Anfiteatro Flavio, del Foro Palatino e del Foro Romano. Nella giornata più importante, la domenica di Pasqua, vedremo agenti schierati nei luoghi più trafficati e di fronte alle Basiliche per la santa messa del Papa. Sul campo, per garantire la sicurezza, ci saranno i reparti speciali della polizia di Stato e dell’arma dei carabinieri. A supporto anche la Polizia Locale per la gestione del traffico.