Via Crucis di Papa Francesco al Colosseo: strade chiuse e bus deviati, tutte le info per stasera 7 aprile

Roma. Uno degli avvenimenti più importati e densi della Settimana Santa, per ogni credente: la Via Crucis che, nonostante le condizioni precarie, verrà presieduta dal Papa stesso. Ovviamente, con ripercussioni anche sul mondo laico e profano, per quel che riguarda il traffico e la viabilità: ecco tutti i dettagli.

La Via Crucis a Roma: transennamenti e varchi

Oggi, venerdì 7 aprile 2023, alle ore 21.00, in piazza del Colosseo è in programma uno degli eventi più importanti di questo periodo pre pasquale: la Via Crucis. Per questa ricorrenza densa di significato, allora, piazza del Colosseo sarà suddivisa in settori transennati con il posizionamento di alcuni varchi di accesso, i quali sorgeranno proprio in corrispondenza di via dei Fori Imperiali nei pressi di largo Corrado Ricci, e precisamente tra via degli Annibaldi e via Frangipane. Ma non solo, perché ce ne saranno anche tra piazza del Colosseo e via Caudia, così come tra via di San Gregorio e via dei Cerchi,tra via dei Fori Imperiali e Clivio di Acilio, tra via degli Annibaldi e ponte pedonale, tra via Nicola Salvi e via delle Terme di Tito, tra piazza del Colosseo e via Labicana, tra piazza del Colosseo e la scalinata che conduce a via Celio Vìbenna e, infine, tra via di San Gregorio e via Celio Vìbenna.

Le aree coinvolte dall’evento per il venerdì santo

Come si può immaginare, l’area e lo spazio coinvolti sono molto ampi, e comprendono piazza del Colosseo, via dei Fori Imperiali (da largo Corrado Ricci a via Labicana), via Celio Vibenna, via di San Gregorio, largo Gaetana Lagnesi, via Nicola Salvi (da via Terme di Tito a largo Gaetana Agnesi), via degli Annibaldi (da via Frangipane a largo Gaetana Agnesi), via del Colosseo (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), via Vittorino da Feltre (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi), largo Assen Peikov, via del Fagutale (da largo Assen Pezkov a largo Gaetana Agnesi), area archeologica del Foro Palatino, area archeologica dei Fori Imperiali.

Sgombero dei veicoli: dove?

Proprio a partire dalla notte scorsa, infatti, è scattato lo sgombero di tutti i veicoli, con eccezione dei mezzi che sono al servizio di persone con disabilità, così come i veicoli con targa diplomatica che si troveranno in sosta nelle seguenti zone:

via di San Gregorio

via Celio Vibenna

piazza del Colosseo

via Sacra

via di San Bonaventura

via dei Fori Imperiali

via della Salara Vecchia

Clivio di Venere Felice

largo Corrado Ricci

piazza di San Francesca Romana

largo Gaetana Agnese

via degli Annibaldi

via del Colosseo (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi)

via Vittorino da Feltre (da via delle Carine a largo Gaetana Agnesi)

via del Fagutale (tra largo Assen Peikov e largo Gaetana Agnesi)

via Nicola Salvi

via del Monte Oppio (dal civico 4 a largo Assen Peikov solo lato destro nel senso di marcia)

via delle Terme di Tito (dal civico 76 a via Nicola Salvi)

via del Tempio della Pace (da via dei Fori Imperiali a via del Colosseo)

via in Miranda

Inoltre, sottolineiamo che a partire dalle 12.00 di oggi e fino alle “sino a cessate emergenze”, così come disposto dalla questura, rimarranno completamente chiuse e inaccessibili al pubblico le consuete aree archeologiche dell’Anfiteatro Flavio, del Foro Palatino e del Foro Romano. Inoltre la questura ha richiesto per l’evento anche la chiusura, dalle 13, della fermata della metro B Colosseo, per ragioni di sicurezza.