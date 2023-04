Gite fuori porta a Pasquetta 2023: ecco dove andare, tutte le idee

Pasquetta 2023. Se c’è una certezza per il Lunedì dell’Angelo, meglio noto anche come lunedì di Pasquetta, questa è, senza dubbio, l’incertezza del meteo. Ogni anno, in diverse zone d’Italia, in questo giorno, il meteo è abbastanza instabile, anche perché siamo nelle prime settimane primaverili, durante le quale temperature e perturbazioni devono ancora stabilizzarsi. Tuttavia, quest’anno, forse, c’è un po’ di speranza. Dunque, meglio non farsi cogliere impreparati: ecco tutte le idee su dove andare e come trascorrere al meglio la giornata, continuate a leggere!

Meteo Pasqua e Pasquetta, le previsioni per la Settimana Santa

Pasquetta 2023: le idee per una gita fuori porta

Certo è che, l’opzione più gettonata è sempre quella di fare una bella gita fuori, una bella escursione, o magari un picnic all’aperto. Le possibilità sono davvero tante. Lasciatevi ispirare dalla nostra redazione de Il Corriere della Città che ha preparato per voi un lista di tante cose belle da poter fare: eccole.

Alla scoperta dei borghi più belli d’Italia

La prima idea che voglia sottoporvi è sicuramente quella di andare alla scoperta dei borghi più belli d’Italia. Ce ne sono davvero tanti, e ogni regione può vantarne diversi, dunque non vi sarà difficile, ovunque vi troviate. Strade, monumenti, musei e parchi. Ogni borgo ha la sua peculiarità e tutti sono molto affascinanti. Non vi resta che preparare uno zaino e alzarvi presto al mattino, e il viaggio può sicuramente iniziare.

Trekking: naturale o urbano?

Se siete amanti delle camminate, dello sforzo fisico, di quel continuo attrito con il suolo e il terreno che a fine giornata non può che rivelarsi un vero toccasana, allora siete le persone giuste per poter fare un po’ di trekking. Non c’è solamente il trekking tra le montagne o i boschi, ma anche quello urbano. Molte città di prestano perfettamente. La regola è soltanto una: non bisogna prendere i mezzi di trasporto pubblico, e bisogna lasciarsi incantare anche dalla sorpresa durante il viaggio a piedi.

Gita in barca per pasquetta 2023

Un’altra bella idea che vogliamo proporvi, soprattutto in considerazione delle temperature in risalita in questi ultimi giorni, è una bella gita in barca. Non necessariamente al mare, anche i grandi laghi di cui è disseminata l’Italia. Già solamente nella nostra regione, il Lazio, ne potrete trovare tantissimi, con altrettante agenzie e ditte che offrono dei pacchetti davvero vantaggiosi per la Pasquetta 2023.

Giornata giochi da tavolo

Infine, chiudiamo con una proposta davvero sui generis: se siete intenzionati a rimanere a casa, con gli amici, magari dopo una bella mangiata insieme, ecco che non potrete sottrarvi ad una giornata all’insegna dei giochi da tavolo. Monopoli, Risico, ma anche quelli più interattivi e movimentati come ad esempio Just Dance. Non vi resta che rispolverare quelli che avete a disposizione e magari rileggervi qualche istruzione.