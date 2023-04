Casa delle farfalle a Roma a Pasqua e Pasquetta 2023: orari e biglietti per domenica 9 e lunedì 10 aprile

La Casa delle Farfalle a Roma è aperta! La nuova apertura è avvenuta da poco, e se ancora non ci siete stati, allora potrete certamente sfruttare proprio queste feste e vacanze di Pasqua per poterci fare una visita. Ecco di seguito tutti i dettagli su orari, giorni aperti e cosa vi aspetta all’interno. Se ancora non avete idee su come trascorrere il prossimo fine settimana di festività, continuate a leggere e lasciatevi ispirare!

La Casa delle Farfalle porta la primavera a Roma: il 21 marzo riapre il giardino magico

Casa delle farfalle a Roma: cos’è?

Inaugurata un paio di settimane fa, nella splendida cornice dell’Appia Joy Park – il nuovo parco agricolo multifunzionale di Roma – La Casa delle Farfalle, la speciale serra tropicale allestita quest’anno nella nuova location a due passi dall’Appia Antica (in via Annia Regilla, 245), continua a essere meta di tantissimi curiosi visitatori, ammiratori delle centinaia di farfalle tropicali variopinte e di raro pregio, libere di sprigionare tutta la loro bellezza e vivacità all’interno della serra.

Bruchi, crisalidi, insetti e molto altro…

Oltre a bruchi e crisalidi, vari tipi di bozzoli delle falene e insetti unici, come l’insetto stecco, gli insetti foglia e le blatte fischianti del Madagascar, insieme alla ormai celebre mascotte, il simpatico Millepiedi gigante, presso La Casa delle Farfallesono attivi, infatti, anche laboratori didattici dedicati, nel fine settimana, a far nascere e rafforzare la passione e l’amore della convivenza con la natura.

Pasqua e Pasquetta 2023: orari e biglietti

Dopo due fine settimana con oltre 2000 persone intente ad ammirare alcune tra le farfalle più spettacolari del mondo, con la possibilità di seguirne il ciclo vitale in un ambiente che riproduce il loro habitat naturale, La Casa delle Farfalle propone, anche per il lungo ponte di Pasqua, attività per grandi e piccini di certo interesse. Inoltre, il lunedì di Pasquetta sarà allietato dalla musica live dei Sin Fronteras, formazione composta da Alberto Rivas -chitarra requinto e voce-, Pedro Requena -chitarra e voce- e Gabriele Gagliarini -percussioni e voce.

Gli eventi imperdibili e gli appuntamenti

A caratterizzare questa formazione, è l’essere un trio romantico , genere nato negli anni ’40 a New York, che implica che ogni musicista è anche cantante, con un repertorio composto da boleros, son (genere cubano caratterizzato dalle sonorità degli strumenti a corda, quali chitarra e tres cubano, uniti a quelli percussivi creoli di bongo, clave e maracas), chachacha, ranchera(tipico del Messico) e valzer, vale a dire le sonorità della folk music latino-americana. All’insegna dell’inclusività, inoltre, nei mesi di aprile e maggio sono previste alcune visite guidate nella Lingua Italiana dei Segni (LIS), mentre per le scuole sono costantemente proposti laboratori ad hoc volti a sensibilizzare i più piccoli sull’importante ruolo impollinatore delle farfalle e sul loro essere fondamentali indicatori ecologici, svelando al contempo, in modo semplice e divertente, tecniche adattive e curiosità sulle farfalle e sugli altri insetti fondamentali nel ciclo vitale floristico. Mercatini agroalimentari con prodotti del territorio, spettacoli di giocoleria e trucca bimbi professionale completano l’offerta di questo secondo fine settimana di aprile.

I dettagli per le vacanze di Pasqua 2023

SABATO 8 APRILE dalle ore 10.00

Ore 10.00-19.00: visite guidate;

Ore 11.00: laboratorio didattico: Alla scoperta dell’affascinante mondo delle api e della produzione del miele;

DOMENICA 9 APRILE dalle ore 10.00

Ore 10.00-19.00: visite guidate;

Ore 11.00: laboratorio didattico: Trova la Farfalla – Un gioco di movimento e memoria alla scoperta delle farfalle e dei bruchi italiani;

LUNEDÍ 10 APRILE dalle ore 10.00

Ore 10.00-19.00: visite guidate;

Ore 11.00: laboratorio didattico: Alla scoperta dell’affascinante mondo delle api e della produzione del miele;

Ore 14.00: musica live con i Sin Fronteras.