Eventi nel Lazio a Pasqua e Pasquetta 2023: dove andare e cosa fare con i bambini domenica 9 e lunedì 10 aprile

Le festività pasquali sono un’occasione unica per poter rimanere un po’ di tempo con la propria famiglia, senza il ritmo pressante del lavoro che grava sulle spalle. E soprattutto rappresentano uno dei momenti più importanti da poter concedere ai propri figli, dopo le festività natalizie.

Per questo imminente fine settimana di festa, allora, c’è chi vorrebbe concedere le giornate di Pasqua e Pasquetta 2023 proprio ai più piccoli, magari con qualche attività che sia in grado di stimolarli e farli divertire come non mai. Se siete a corto di idee sul come fare, non vi scoraggiate: noi della redazione de Il Corriere della Città abbiamo pensato ad un paio di proposte molto avvincenti. Continuante a leggere!

Caccia alle uova di Pasqua al Luneur Park

La prima opportunità che vogliamo proporvi è la grande Caccia alle Uova di Roma al Luneur Park per questa imminente Pasqua 2023. Si tratta di una delle iniziative certamente più apprezzate dai bambini: tanti piccoli ovetti tra i fiori ed i cespugli del Giardino delle Meraviglie che si trova proprio nello storico parco di divertimenti dell’Eur.

Alla scoperta del Giardino di Ninfa

Che ne pensate, invece, di un bel giretto nell’incantevole Giardino di Ninfa? Un luogo meraviglioso, di rara e decadente bellezza, come pochi nel mondo e nel nostro Paese, nel cuore della provincia di Latina, precisamente a Cisterna. Tanti colori e tanta natura che di certo faranno molto bene ai vostri piccoli.

Il “Fantastico Mondo del Fantastico”

Un’altra grande trovata per far divertire i più piccini, potrebbe essere proprio quella di portarli al “Fantastico Mondo del Fantastico”, il parco a tema realizzato all’interno del Castello di Lunghezza. Il luogo, magico e suggestivo, infatti, ha deciso di aprire le proprie porte proprio in occasione delle feste: il 9 e il 10 aprile 2023 .

Bioparco di Roma: dai gufi delle nevi agli struzzi

Senza contare, inoltre, che c’è una possibilità che non tramonta mai, ovvero quella di trascorrere la domenica di Pasqua 2023 al Bioparco di Roma, situato nel cuore di Villa Borghese, e che sarà aperto anche durante questo imminente fine settimana: gufi delle nevi, area sud America, emù, struzzi che fanno l’uovo più grande al mondo e molto altro ancora da scoprire insieme ai vostri pargoli.

L’avventura tra i laghi del Lazio

Un’altra simpatica idea, da fare fuori Roma, insieme ai più piccoli, è quella di andare alla scoperta dei tanti laghi presenti nel Lazio, come partire per un’avventura. Sono davvero tanti, con tante attrazioni e possibilità di divertimento. Non vi rimane che scegliere tra Bolsena, Vico, Mezzano, Lungo, Ripasottile, Salto, Scandarello, Turano, Ventina, Albano, Nemi, Martignano, Bracciano, Canterno.

Pasqua e Pasquetta a Cinecittà World

Infine, chiudiamo in bellezza con la nostra ultima proposta: una pasqua, o una pasquetta, completamente all’insegna del divertimento, anche per gli adulti, a a Cinecittà World: ben 40 attrazioni, pranzi a tema e anche l’occasione di poter vivere l’intera giornata nei panni di un antico romano. Le possibilità sono tante per domenica 9 e lunedì 10 aprile 2023.