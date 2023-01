Sagre a Roma e nel Lazio a gennaio 2023: ecco dove

Le sagre a Roma e nel Lazio non si fermano mai. Ogni mese ha i suoi prodotti tipici, le sue ricorrenze, le sue tradizioni secolari. E proprio grazie alla ciclicità degli eventi e delle stagioni, anche le occasioni per poterne godere insieme non mancano mai. In questo articolo vi proponiamo tutti gli appuntamenti imperdibili, a cui dovrete necessariamente prendere parte, per godere, anche in questo gennaio 2023, di tutto il bello che il nostro territorio ha da offrire. Ecco tutti gli eventi previsti, continuante a leggere!

Sagra nel Lazio per gennaio 2023: Sagra della Braciola a Camerata Nuova (RM)

Partiamo con un pezzo forte, sin da subito: a Camerata Nuova, il comune della Città Metropolitana di Roma, per questo gennaio 2023, è in programma la grande Sagra della Braciola, prevista per il giorno del 19 gennaio 2023. E così, nella giornata di domenica, nella piazza principale di Camerata Nuova si svolgerà la Sagra della Braciola, una manifestazione annuale che affonda le sue radici nell’incendio del vecchio borgo di Camerata Vecchia avvenuto il 9 gennaio 1859. L’incendio, secondo la tradizione fu innescato proprio da una casa in cui si stavano cucinando delle braciole.

Sagra della polenta di San Sebastiano a Villa San Stefano (FR)

Il secondo evento che vogliamo proporvi, invece, si svolge nella provincia di Frosinone, precisamente a Villa San Stefano, e porta il nome di Sagra della polenta di San Sebastiano 2023, dove la protagonista – oltre al santo – è senza dubbio madre polenta che tutti sfama senza distinzione! L’appuntamento è previsto sempre per il 19 gennaio 2023, con un programma vasto e succulento: alle 8:30 inizio preparativi per cottura della polenta in paioli di rame secondo la ricetta plurisecolare dei (Mastri Potentari), alle 11,30 nella Chiesa parrocchiale, Santa Messa in onore di San Sebastiano.

Sagra della bruschetta 2023 a Casaprota (RI)

Fate spazio nelle vostre pance anche per il 25 e il 26 gennaio 2023, e dirigetevi verso Casaprota, in provincia di Rieti: qui vi aspetterà l’attesissima Sagra della Bruschetta. Il 25 e il 26 gennaio torna l’appuntamento con la Sagra della Bruschetta, all’insegna del gusto e del divertimento. L’appuntamento quest’anno è giunto alla 58esima edizione, la festa proporrà l’oro verde della Sabina sul pane artigianale abbrustolito per sottolinearne al meglio il gusto, ma non solo: sabato l’olio esalterà il sapore delle salsicce e degli spaghetti all’amatriciana preparati dalla Pro Loco di Amatrice.