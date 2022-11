Sagre e Manifestazioni a Roma e nel Lazio a novembre 2022: tutti gli eventi e le feste in programma

Ci sono eventi e sagre a novembre che non dovreste assolutamente perdere. Ecco alcune proposte per viaggiare a Roma (e non solo) tra cibo e attività divertenti con la famiglia o gli amici! Sapori tipici regionali e l’autunno sono ancora protagonisti nel penultimo mese dell’anno. Ecco una serie di eventi suggestivi a novembre 2022 nella Capitale, perfetti per un weekend o per qualche ora da trascorrere all’aria aperta.

Festa della castagna

Dal 1 al 3 novembre ci sarà la Festa della Castagna a Riofreddo (RM). Per le vie del Borgo ci sarà un percorso con degustazione di tantissimo cibo: Bruschette, Polenta servita su scifetta in legno(in alternativa Fettuccine ai Funghi Tartufate), Arrosticini & Salsiccia alla Brace (in alternativa Pecora alla Cottora), Dolci Tipici, Castagne Arrosto, Pane & Bibite Compresi a partire dalle ore 12:00. Il tutto accompagnato da intrattenimento con artisti circensi e artisti di strada. C’è anche la possibilità di passeggiare liberamente nel bosco delle castagne “Le Pacetta” con raccolta libera. L’ingresso è libero.

Sagra della rola – Festa del cornuto

Dal 9 al 10 novembre 2022 a Rocca Canterano (RM) c’è la Sagra della Rola. Una manifestazione nata alla metà degli anni ’80 e che si svolge ogni anno, in corrispondenza della festività di San Martino, nel comune di Rocca Canterano. Durante questa singolare manifestazione un corteo sfilerà per le vie del paese portando in festa i simboli del tradimento coniugale. Per una volta i cornuti non dovranno nascondersi nella vergogna ma saranno festeggiati! Premio speciale andrà al “Cornuto dell’anno”. La serata sarà condita da buona musica e tante specialità da gustare.

Sagra della polenta

Dal 9 al 10 novembre 2022 a Nerola (RM) c’è la Sagra della Polenta. Il borgo medievale di Nerola si illumina all’insegna del gusto e del divertimento. Menù della due giorni sarà: bis di bruschette con olio DOP neroledese, polenta al sugo con una spuntatura ed una salsiccia, acqua e vino.

Castagnata di Novembre

Dal 9 al 10 novembre 2022 a Anzio (RM) c’è la Castagnata di Novembre, una festa all’insegna del gusto con stand enogastronomici a base di piatti tipici marinari, non mancheranno le caldarroste e vino novello.

Sagra dell’Olio e del Vino Novello – Prodotti Tipici

Dal 16 al 17 novembre 2022 a Mentana (RM) si svolgerà la Sagra dell’Olio e del Vino Novello. Una festa all’insegna del gusto a Fonte Nuova, con degustazione di olio, vino novello locale e prodotti tipici/biologici come: miele, frutta, marroni e tante altre specialità dei territori del parco della marcigliana.

San Martino Castagne e Vino

Il 17 novembre 2022 a Anguillara Sabazia (RM) il cuore del centro storico del paese in Piazza del Comune ospiterà la manifestazione “San Martino Castagne e Vino” tra musica, mercato artiginale, cibo.

Aspettando il natale – 4ª festa della polenta e vin brulè

Dal 29 novembre 2022 al 1 dicembre 2022 a Mentana (RM), nella frazione Fonte Nuova, ci saranno due giorni all’insegna del gusto e del divertimento con la 4ª festa della polenta e vin brulè. Ad accogliere tutti i partecipanti ci saranno due ampie strutture al coperto presso piazza Varisco, tra le proposte gastronomiche grandi classici come la gustosa polenta con sugo di salsiccia e spuntature di maiale e tante altre proposte, tutte succulenti, conquisteranno anche i palati sopraffini, il tutto addolcito da dell’ottimo vin brulé.