Mercatini di Natale 2022 più belli in Italia: la lista degli eventi e delle sagre natalizie, ecco dove

Si avvicina il periodo di Natale, tra dolcezze, felicità, qualche città innevata, Babbo Natale con le renne che ci saluta ai Centri Storici in giro per l’Italia, ma soprattutto tempo di mercatini natalizi. Punti commerciali caratteristici, dove i nostri artigiani vendono simpatici prodotti per allietare le vacanze natalizie, oltre a darci ampi spunti su come acquistare dolciumi come panettone e pandoro, abbellire il nostro Albero, fare il Presepe o comprare i festoni per far entrare lo spirito natalizio a casa.

Quali mercatini di Natale non dobbiamo perdere?

Sicuramente quelli più conosciuti d’Italia, ovvero quelli presenti nell’Alto Adige (che sono anche i più antichi e tradizionali della penisola).Il mercatino più longevo e grande d’Italia è quello di Bolzano, seguito da Merano, Brunico, Bressanone e Vipiteno. Anche in Trentino i mercatini di Natale, sebbene più recenti, seguono la stessa tradizione di matrice tedesca (i mercatini di Natale nascono in Germania ed in Alsazia nel Medioevo) e offrono atmosfere fiabesche e tradizioni autentiche.

Di recente però, tutte le principali città italiane e molti paesi e borghi, hanno aperto i loro mercatini di Natale che vendono i prodotti artigianali da acquistare e regalare a Natale e le cose da mangiare che tipicamente si mangiano nel periodo natalizio. Quali visitare nel 2022? Ecco la nostra dettagliata lista: