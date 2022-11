Instagram nel caos, migliaia di account cancellati: ecco cosa sta succedendo

Caos all’interno di Instagram, migliaia di account sono stati cancellati e sospesi. Problemi di rallentamento, mancato caricamento del feed: per gli utenti del social è il panico. Ecco quello che sta succedendo in queste ore.

Instagram down: migliaia di profili cancellati

Oggi, 31 ottobre 2022, risultano dei problemi su Instagram. Il caricamento dei post è impossibile, le foto e i video non caricano. Altri utenti sostengono invece di non riuscire neanche ad inviare o a ricevere messaggi. Problemi con il feed in generale, ma c’è di peggio. Molti utenti oggi non sono riusciti ad entrare nel proprio account.

In queste ore Instagram ha sospeso e cancellato numerosi account senza fornire possibilità di reclamo. Sono migliaia gli utenti che hanno segnalato il problema su altri social, a partire da Twitter. Al momento Meta non ha rilasciato spiegazioni o comunicazioni ufficiali sulle cause dei disservizi che affliggono Instagram.

Whatsapp down: problemi alle app di Zuckerberg

Già la settimana scorsa era stato il turno di WhatsApp. La piattaforma di messaggistica era andata in tilt e non ha funzionato per ore. Era impossibile inviare o ricevere messaggi. Un danno economico non indifferente per l’azienda di Zuckerberg.