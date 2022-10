Quali sono i migliori borghi d’Italia dove passare il Natale?

Arrivano le feste di Natale, con ogni persona e famiglia pronta per andare in vacanza durante la festività. L’Italia offre tanti spunti per andare in viaggio. Una grande città, le feste coi parenti… ma anche la possibilità di andare a visitare qualche antico borgo della nostra Penisola. Dopotutto, questi posti sono un concentrato di storia, tradizione, identità e soprattutto posti dove poter vivere il luogo a 360 gradi, lontani dalla monotonia delle grandi città e soprattutto in una totale tranquillità rigenerante.

In merito a ciò, l’Italia offre un’ampia scelta di borghi per passare le feste natalizie, in questi caratteristici paesaggi che si estendono dal Nord al Sud del Bel Stivale. Infatti, visitare oggi un borgo non è solo una passeggiata nella storia e soprattutto nella tradizione di quel posto. C’è la possibilità di fare nuove conoscenze enogastronomiche, in un viaggio che culmina nella promozione dei prodotti locali e l’assaggio di piatti tipici di quella terra. Quindi, un tipo di viaggio anche per quei palati fini che vogliono mangiare delizie diverse in giro per il nostro Paese.

I borghi d’Italia più belli per il Natale

Non si può parlare di borghi, se in questa lista non si menziona Gubbio. Ogni anno, questo comune umbro diventa la Città del Natale. Viene acceso un gigantesco albero al centro della città, che da tanti viene definito il “più grande del mondo”. Tutto intorno sorgono mercatini, luminarie varie, il Santo presepe e in particolare molteplici attrazione per i bambini, considerato come viaggi simili sono particolarmente indicati per le famiglie.

In provincia di Rieti, sorge Greccio. Il borgo è strettamente collegato alla vita di San Francesco d’Assisi, in quanto qui lo stesso Santo nel 1223 realizzò il primo presepe vivente della storia in prossimità del santuario. Il Comune è un borgo-castello, che sorge sulla collina che domina la Piana Reatina. Oltre a essere un luogo dall’immensa bellezza e la forte vocazione spirituale, ogni anno viene rievocato il presente vivente fatto da San Francesco.

Nel Nord Italia: Candelara, Manarola e Ortisei

Andando nelle Marche, si può visitare Candelara. Situata sulle colline vicino alla città di Pesaro, organizza ogni Natale un evento caratteristico e unico in Italia per le feste natalizie: le “Candele di Candelara”. Per l’occasione, il borgo viene illuminato dalle luci delle candele. Pensate, il pomeriggio si spegne l’illuminazione pubblica della città, con essa che rimane illuminata solo dalla luce emessa da queste candele. L’evento si svolgerà il 26 e 27 novembre, oltre che il 3-4-8-9-10-11 dicembre.

Sulle Alpi altoatesine della Val Gardena, si può visitare Ortisei. Questo piccolo e grazioso paese, durante le feste diventa un luogo magico, con una vista spettacolare sulle montagne e le sue vie e chiesette illuminate calde luci natalizie. Con la neve è ancora più fiabesco. A Natale si organizzano spettacoli e mercatini, con tanto divertimento per i bambini. Tra i borghi di Natale più belli da visitare con i bambini non può mancare Manarola.

Siamo al mare, alle Cinque Terre, e questo meraviglioso borgo di casette colorate, arrampicate sulla roccia a picco sull’acqua, si trasforma in un vero luogo magico. Già tutto l’anno, di notte, le sue casette illuminate sembrano quelle di un presepe, con le luminarie natalizie diventa ancora più bello. Soprattutto, qui, ogni Natale viene acceso il presepe luminoso più grande del mondo, proprio sulla collina antistante il centro abitato.

Foto: @Vivere Fano