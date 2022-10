Ama e il regalo di Natale ai netturbini: 400 euro in più in busta paga per farli lavorare durante le feste

Durante le feste diventa più difficile trovare personale che si occupi della pulizia delle strade e della raccolta dei rifiuti. E siamo ormai in prossimità della festa di Ognissanti, ma manca poco anche all’Immacolata e a Natale. Arrivare a queste ricorrenze senza essere adeguatamente pronti a fare fronte alla mole di lavoro che si prospetta in occasione delle festività è fondamentale. Per questo Ama ha pensato bene di mettere a disposizione dei netturbini più volenterosi un incentivo ad hoc. Si tratta di un bonus di 400 euro che verranno inseriti in busta paga a coloro che lavoreranno durante le festività.

Il bonus per far lavorare i dipendenti Ama durante le feste

In questo periodo di crisi economica, evidentemente, la somma fa comodo ai dipendenti Ama che si ritroveranno a fare i conti con i rifiuti abbandonati nelle strade di Roma, invece che trascorrere la giornata in famiglia. Ma Ama non può permettersi di lasciare che la Capitale resti in balia dei rifiuti, vuoi per il continuo flusso turistico, vuoi anche in vista dell’appuntamento con l’Expo 2023 e a gennaio una delegazione del Bureau Internationa des Expositions verrà a verificare se la città è pronta a ospitare l’evento.

D’altra parte Roma troppo spesso è a rischio emergenza rifiuti, basta un attimo di “distrazione” ed ecco che i marciapiedi e non solo si riempiono di buste della spazzatura, carte bottiglie e chi più ne ha più ne metta. Non è possibile, quindi, pensare di soprassedere in occasione delle feste, quando in tanti banchettano e i rifiuti non fanno altro che aumentare. Il lavoro degli operatori ecologici è fondamentale per dare alla Capitale un aspetto decoroso ed evitare conseguenze igienico-sanitarie disastrose. Ben venga, quindi, l’idea di Ama di premiare i suoi dipendenti che rinunciano alla festività per trascorrere una giornata di lavoro che garantisce la pulizia e l’igiene per la città di Roma.