Ponte ognissanti 2022, cosa fare a Roma il 1 novembre: musei, sagre, eventi per bambini

Il Ponte di Ognissanti si avvicina, in un’ottima occasione per divertirsi un po’ con gli amici e le persone più care. La domanda che si fanno tanti cittadini, soprattutto ragazzi, è quella di “Cosa facciamo per quel fine settimana?”. Niente paura giovani, ecco una corposa lista di cosa da fare per il ponte che va dal 31 ottobre al 2 novembre del 2022. Sono tante le attività che si potranno fare nella città di Roma e qui di seguito ve le elencheremo tutte.

Roma è la città perfetta per passare questa particolare pausa di autunno, perché mette in programma tantissimi tipi di attrazioni. Non solo mostre culturali, ma anche feste e tanti party notturni, che possono soddisfare il palato fine di ogni cittadino e, in particolar modo, ogni turista che viene a trovarci da una città estera. Tra le attività più intriganti, citiamo:

Crociera con aperitivo sul Tevere

Visita alla cripta dei teschi: la Cripta dei Cappuccini

Tour delle catacombe della via Appia

Free Tour del Vaticano

Tour gratuito delle chiese barocche di Roma

Tour gratuito della Roma Imperiale

Visita al ghetto ebraico di Roma

Escursione in barca a vela a Ponza

Escursione a Tivoli

I segreti della street art di Roma: tour guidato

Musical e teatro a Roma per Ognissanti

Come detto, questo è un periodo molto florido per le rappresentazioni culturali nella Città. Tra i generi di questa fascia, non si possono dimenticare gli spettacoli teatrali e in particolar modo i musical. Qui sono in programma tantissimi spettacoli sia per gli amanti del repertorio classico lirico, sia per chi vuole fare due risate ma anche per chi vuole passarlo cantando le canzoni più famose dei musical in programma. Ecco la lista degli eventi che si potrà vedere durante il Ponte dei Morti:

Teatro Sala Umberto: Far finta di essere sani (30 ottobre 2022)

Teatro Brancaccio: Sette spose per sette fratelli (30 ottobre 2022)

Auditorium Parco della Musica: Music for percussion n.2 (30 ottobre 2022)

Auditorium Parco della Musica: James Taylor (30 ottobre 2022)

Auditorium Parco della Musica: Gigi D’Alessio (31 ottobre 2022)

Teatro Olimpico: Rocky Horror Picture Show (1 novembre 2022)

Palazzo dello Sport: Cesare Cremonini (1 novembre 2022)

Auditorium Parco della Musica: Venditti e De Gregori (1 novembre 2022)

Giornate dell’arte capitoline

Da non dimenticare una giornata all’insegna dell’arte, in quanto Roma ne è il patrimonio per eccellenza mondiale. Si potranno visitare musei, oltre ad andare a vedere le molteplici mostre che il territorio offre. Ecco alcuni eventi culturali che non possono essere assolutamente persi sul territorio romano:

Cinecittà Si Mostra

Galleria Corsini: esibizione permanente

Galleria Borghese e Villa Borghese

Galleria Colonna

Leonardo – Palazzo della Cancelleria

Museo Nazionale Etrusco

Palazzo Barberini

Musei Vaticani

Welcome to Rome – Mostra 3D

Per visitare più musei nel giro di pochi giorni, consigliamo di comprare la tessera Omnia Vatican & Rome Card, che permette di vedere più attrazioni di questo tipo a un costo ridotto.