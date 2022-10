Pomezia, via libera per i concorsi e le nuove assunzioni al Comune: le novità

Pomezia. Presto saranno riaperti i concorsi pubblici per le assunzioni al Comune di Pomezia. A dare la notizia è stato il Commissario Straordinario, che oggi ha incontrato presso il Complesso Comunale “Selva dei Pini” le rappresentanze sindacali dei dipendenti del Municipio (OO.SS. Territoriali CISL, CGIL e UIL e RSU) in sede di Commissione Trattante.

Pomezia, nuovi concorsi pubblici al Comune

Nuovi concorsi pubblici al Comune di Pomezia. Una buona notizia per quanti desiderano entrare nella Pubblica Amministrazione, ma le date non sono ancora state ufficializzate. Il Viceprefetto Giancarlo Dionisi ha comunicato alle organizzazioni sindacali “l’imminente riapertura dei concorsi – come si legge nella nota diramata – e il suo impegno in prima persona nel coinvolgimento di membri esterni, provenienti anche dal Ministero dell’Interno, nelle commissioni di concorso”.

Fondo per le risorse decentrate e progressioni orizzontali al Comune

“Una scelta – prosegue la nota del Commissario – che garantisce rapidità, concretezza e ulteriore trasparenza nelle procedure concorsuali. Importante apertura anche sull’accesso al Fondo per le risorse decentrate e sulle progressioni orizzontali, temi sui quali il Commissario si è riservato un breve approfondimento”.

All’incontro hanno presenziato le subCommissarie Alessandra Pascarella e Laura Mattiucci.