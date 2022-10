Anziana esce per fare la spesa, poi sparisce: Maddalena ritrovata in un fondo agricolo

Aveva preso il suo carrellino, era uscita per fare la spesa ma non era mai più tornata. Molta la preoccupazione dei suoi familiari che, allarmati, hanno subito allertato le forze dell’ordine affinché potessero attivare le ricerche e ritrovare la 76enne. Andate avanti ininterrottamente, questa mattina la signora Maddalena è stata ritrovata.

Leggi anche: Anziana esce per andare a fare la spesa ma non torna più a casa: è allarme per la sorte di Maddalena

Ritrovata la signora Maddalena

Si era allontanata a piedi dalla sua abitazione in via Emilia, a Cecchina, per raggiungere il supermercato ma poi non aveva più fatto ritorno a casa. Molta la preoccupazione dei familiari, a far scattare l’allarme il nipote Gabriele D’Onorio. Il ritrovamento della signora Maddalena è avvenuto questa mattina intorno alle 8. La 76enne è stata ritrovata in un fondo agricolo a circa 800 metri di distanza dalla propria abitazione. I carabinieri della stazione di Cecchina l’hanno trovata riversa per terra ed hanno subito chiamato il 118 per verificare le proprie condizioni di salute. La signora è stata poi condotta per tutti gli accertamenti all’ospedale dei Castelli di Ariccia.