Albano Laziale, paura per due anziani: cadono in un dirupo durante un’escursione

Momenti di paura ad Albano Laziale, dove due persone sono scivolate in un dirupo durante un’escursione in una zona impervia senza riuscire più a risalire.

Anziani cadono in un dirupo

Alle ore 14,50 circa la S.O. ha inviato presso il comune di Albano Laziale, strada dei Cappuccini, in prossimità del lago, la squadra dei Vigili del Fuoco di Marino con al seguito i Saf per soccorrere due persone scivolate in un dirupo durante un’escursione.

I due, un 60enne e un 70enne, non sono più riusciti a risalire.

In ausilio alle squadrec’era l’elicottero VF Drago da cui è stata effettuata la manovra di soccorso tramite l’utilizzo del verricello.

Una volta recuperati i due anziani sono stati affidati al personale del 118 presente sul posto.

Ragazza si perde sul Monte Gennaro

Un altro intervento da parte dei vigili del fuoco è stato necessario. Stavolta però i fatti sono accaduti a Palombara Sabina, Monte Gennaro.

Intorno alle 15:25 i vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra di Montelibretti (5/A) e l’elicottero VVF Drago, per il recupero di una ragazza smarritasi durante un’escursione.

La folta vegetazione le ha fatto perdere il senso dell’orientamento. La persona una volta individuata è stata recuperata dall’equipaggio del Drago per poi essere elitrasportata fino ad una zona sicura. Affidata al personale del 118, in buone condizioni di salute.