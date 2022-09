Sfrecciano davanti agli agenti e parte il folle inseguimento: a casa nascondevano la droga

Le attività di controllo per la prevenzione dei reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti non si ferma mai. Soprattutto alla luce delle ultime scoperte che sottolineano come il problema non sia da poco sul territorio. Proprio nelle ultime ore, infatti, gli agenti del Commissariato “Albano Laziale” hanno arrestato per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale tre ragazzi, un 20enne turco e due italiani di 19 e 22 anni.

Inseguimento folle a Pavona

I poliziotti, in tenuta borghese, nella zona di Pavona, hanno notato una moto sospetta con tanto di targa parzialmente coperta e due persone a bordo che stava sfrecciando su viale Tiziano. Insospettiti da ciò, hanno quindi deciso di seguirla al fine di procedere ad un controllo.

Sorpresi con la moto

I due conducenti, però, dopo essersi fermati nella vicina via Leonardo da Vinci e accortisi della presenza dei poliziotti, si sono subito dati alla fuga, ripartendo nuovamente e all’improvviso. Dei due a bordo della due ruote, durante l’inseguimento, il passeggero è sceso all’improvviso, correndo verso le palazzine popolari lì presenti, mentre il centauro, sgommando, si è dato alla fuga col mezzo a due ruote.

La corsa e il fermo degli agenti

Le due vetture del Commissariato si sono quindi divise per poter braccare entrambi i fuggitivi. Nello specifico, una è partita all’inseguimento della moto che, dopo una breve ma pericolosa corsa, è stata bloccata in via Modena, mentre l’altra ha inseguito l’uomo che era fuggito a piedi. Questo è stato rintracciato mentre tentava di nascondersi all’interno dell’abitazione del ragazzo di origini turche, che risultava sottoposto agli arresti domiciliari.

La perquisizione a casa: 1 kg di hashish per lo spaccio

Di conseguenza, a seguito di perquisizione domiciliare sono stati rintracciati diversi panetti di sostanza di tipo hashish, del peso complessivo di 1 kg circa. Tutti e tre i sospettati sono quindi stati arrestati per il reato di detenzione ai fini di spaccio, oltre al reato di resistenza a pubblico ufficiale nei confronti dell’uomo fuggito in moto. Dopo la convalida dell’arresto per il 20enne è stata disposta la misura degli arresti domiciliari mentre per il 22enne l’obbligo di firma.