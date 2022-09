Anzio, il gruppetto della droga: ragazzo ”beccato” con coltello e dosi

Anzio. Nel corso dei consueti servizi di controllo sul territorio, gli agenti, transitando in via Nettunense, hanno notato alcuni ragazzi accalcati vicino ad un muretto che, con mossa fulminea e repentina, hanno cercato in tutti i modi di disfarsi di qualcosa di sospetto. Una volta vicini, gli agenti hanno trovato un coltello a serramanico con una lama lunga 9 centimetri.

Spaccio di droga ad Anzio: la perquisizione

Poi, durante la perquisizione personale nei confronti del giovane che aveva tentato di disfarsi dell’oggetto, gli agenti nel suo marsupio hanno trovato anche della sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso totale di 0,98 grammi. Nella sua auto, poi, c’era anche una bilancia manuale per preparare le dosi di stupefacente.

Leggi anche: Anzio, macabro ritrovamento: cadavere in avanzato stato di decomposizione

”Visita” domiciliare

Infine, nella successiva perquisizione domiciliare, sul balcone, sono state rinvenute anche due piante di marijuana alte mt.1,5 ciascuna ed un barattolo al cui interno vi erano riposti numerosi semi e del fertilizzante. Per quanto sopra il giovane è stato denunciato per porto illegale di arma, segnalato alla prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR 309/90 e si è proceduto al ritiro della sua patente di guida.