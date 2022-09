Ladispoli, ”beccati” mentre rubano un’auto davanti al bar: scatta l’inseguimento

Ladispoli. Schiamazzi notturni, rumori sospetti e un sibilare nella notte che ha insospettito gli astanti che si trovavano nei pressi di un bar tra giovedì e venerdì scorso, intorno alle 2.00 di notte. Erano alle prese con un furto di un’auto, per la precisione volevano rubare il catalizzatore. Ma non tutto è andato secondo i piani.

Tentano di rubare un’auto nella notte

I soggetti, un moldavo di 25 anni e un romeno di 35, si trovavano nei pressi di un’auto, conviti che non ci fosse nessuno nei paraggi e stavano armeggiando con tutta la strumentazione necessaria per compiere il loro furto e portare a casa il bottino. In due, uno faceva il palo, mentre l’altro si trovava al di sotto della vettura intento nelle sue mansioni poco lecite.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

La segnalazione ha trovato subito una pattuglia nei paraggi, intervenuta tempestivamente sul posto. Quando gli agenti sono arrivati, hanno trovato l’auto sollevata grazie all’impiego di un martinetto idraulico, mentre l’uomo era ancora sotto la vettura. Alla vista delle divise, i due hanno lasciato tutto sul posto – zaino e strumenti dello scasso – e si sono dati in modo rocambolesco alla fuga.

”Compagni di merenda”: arrestati

Tutto inutile, perché gli agenti li hanno prontamente fermati e bloccati. Il soggetto che armeggiava sotto l’auto aveva ancora le mani sporche di grasso che lo hanno definitivamente incriminato. Una volta identificati, i due sono risultati ”compagni di merenda” in quanto ambedue con precedenti sempre relativi al furto di auto e sempre in coppia.