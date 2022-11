Mercatini di Natale 2022: ecco quali sono i più belli d’Europa, la classifica

Nonostante manchi ancora un po’ al Natale, le città iniziano a prepararsi addobbando strade e piazze con luminarie colorate, fantasiose decorazioni e soprattutto i classici, intramontabili e imperdibili mercatini di Natale! Quest’ultimi sanno regalare un’atmosfera senza pari, rendendo questo periodo dell’anno ancor più magico e speciale! Ma quali sono i più belli d’Europa?

La classifica dei mercatini di Natale più belli in Europa

La risposta non è certamente di facile soluzione, potremo, infatti, crogiolarci per ore su quale sia il mercatino più bello che abbiamo visto o che vorremo visitare ma niente paura, Best European Destination ci facilita il compito stilando una vera e propria classifica con i mercatini europei più belli ed amati del 2022!

Il mercatino di Natale più votato in Europa si trova a Budapest e si chiamo Festa dell’Avvento in Basilica. Centinaia le bancarelle di manufatti artigianali e prelibatezze da mangiare che è possibile trovare e gustare durante le feste. Ma non solo, un magico gioco di luci proiettato ogni giorno sulla facciata della Basilica rende il tutto ancora più suggestivo. In seconda posizione troviamo il mercatino di Natale di Basilea, in Svizzera. Per l’occasione, viene addobbato l’intero centro storico con luci e decorazioni speciali. Sul podio troviamo poi il mercatino di Metz, in Francia. Ogni anno, in occasione del Natale vengono organizzate attività coinvolgenti per le principali strade della città.

In quarta posizione il mercatino di Natale di Vienna, pronto a ripartire dopo il lockdown e la chiusura dello scorso anno. Torniamo ancora in Francia dove troviamo al quinto posto il mercatino natalizio di Montébeliard. Sesto posto per la Romania con il mercatino di Craiova e settimo, invece, quello di Treviri, in Germania che è organizzato nella suggestiva cornice di un mercato medievale. Andiamo adesso a Madeira, l’isola portoghese che conquista l‘ottava posizione e andiamo velocemente anche a quella successiva, la nona, che si trova in Belgio presso il Winter Wonder di Bruxelles.

Italia in decima posizione

L’Italia fa la sua comparsa con il mercatino natalizio di Govone, in provincia di Asti, che si classifica al decimo posto. Passiamo poi all’undicesima posizione dove troviamo il mercatino di Edimburgo, in Scozia. Ancora in Germania per il mercatino natalizio di Colonia al dodicesimo posto per andare poi in Estonia e precisamente tra i mercatini di Tallin che occupano la tredicesima posizione. Quattordicesimo posto per Praga, in Repubblica Ceca e quindicesimo posto per il mercatino natalizio di Manchester, nel Regno Unito. Continuiamo la nostra rassegna e torniamo in Belgio, a Bruges, il cui mercatino conquista la sedicesima posizione. Alla posizione successiva troviamo la Russia con il mercatino natalizio di Mosca. Alla posizione numero diciotto troviamo il mercatino di Lipsia, in Germania, a seguire poi quello di Nottingham nel Regno Unito per chiudere, infine, il nostro magico e suggestivo giro per i più belli mercatini europei del 2022 con quello di Dusseldorf, in Germania.