Traffico Roma, strade chiuse e bus deviati oggi 8 febbraio 2022: l’elenco completo

Giornata campale, quella di oggi a Roma, a causa dei cortei previsti nella Capitale. E il guasto nella metro B di questa mattina di certo non aiuta i pendolari, che si vedono costretti a cercare soluzioni alternative in un giorno in cui ci sono già molti problemi a causa delle chiusure al traffico e deviazioni previste proprio per le manifestazioni in programma.

Roma: 4 cortei paralizzano la città: strade chiuse e bus deviati

Ma vediamo nel dettaglio quali sono gli appuntamenti di oggi e le conseguenze che ci saranno nella viabilità cittadina. Questa mattina, a partire dalle 10:00 e fino alle 14:00, la protesta dei rappresentanti del settore ncc sarà espressa attraverso un corteo che si snoderà tra piazza Bocca della Verità e via dei Cerchi. Non si potrà quindi parcheggiare in queste due strade, né su via di San Teodoro: sarà infatti possibile la rimozione dei mezzi.

La mattinata “di passione” prosegue con la manifestazione a piazza della Repubblica, dove gli imprenditori faranno sentire il loro malcontento. Qui potranno esserci limitazioni o deviazioni ai bus – a seconda della partecipazione alla manifestazione – delle seguenti linee: H, 40, 60, 62, 63, 64, 66, 70, 80, 82, 83, 85, 100, 160, 492, 170, 590, 910.

I cortei pomeridiani

Altri due cortei si svolgeranno nel pomeriggio. I dipendenti della Whirlpool, circa 250 persone, sfileranno sotto al Mise, in via Molise, a partire dalle ore 14:00. In questo caso c’è il rischio di rallentamenti al traffico o temporanee chiusure nella zona.

Poco più tardi, alle 17:00 e fino alle 19:00, è prevista l’ultima manifestazione, che proseguirà anche domani. Si tratta della commemorazione dell’anniversario della morte di di Paolo Di Nella, giovane militante del Fronte della Gioventù morto dopo sette giorni di coma. La manifestazione per ricordare il 19enne si svolgerà a piazza Gondar. Potrebbero esserci deviazione dei bus 38, 63, 80, 83, 88 e nMB1 e rallentamenti sul traffico.