Tragedia a Palestrina, schiacciato dall’auto mentre chiude il garage: morto Emanuel Barrassi

Tragico incidente nel primo pomeriggio di mercoledì 15 novembre a Palestrina. Un uomo sembra stesse chiudendo il garage dopo esser uscito con l’auto lasciata in sosta davanti al box, quando la macchina gli sarebbe andata addosso salendogli su un piede. Pare che sia stato proprio in quel momento che la serranda del garage abbia ceduto cadendogli addosso.

L’allarme e la corsa dei soccorritori per liberare il 42enne

Un incidente che non ha lasciato scampo al 42enne Emanuel Barrassi. L’allarme alle forze dell’ordine è stato dato presto dai passanti che hanno assistito impotenti alla scena. E i sanitari del 118 sono arrivati in breve sul posto insieme ai vigili del fuoco e ai Carabinieri del nucleo radiomobile di Palestrina. Le operazioni per liberare il 42enne sono state frenetiche e veloci, nella speranza di riuscire a salvargli la vita. I momenti che sono seguiti sono stati concitati. E sembrava che ci fossero ancora speranze per Emanuel. Purtroppo, però, tutto sembra essere precipitato all’improvviso e il 42enne è morto sul posto, costringendo i soccorritori a una constatazione di morte.

Il dramma di amici e parenti e i post sui social per ricordare Emanuel

Un dramma per Carchitti, piccola frazione nel Comune di Palestrina. In tanti conoscevano Emanuel che lavorava all’aeroporto di Ciampino. Sui social si sono susseguiti messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del 42enne. ‘Un’amicizia nata per la passione della chitarra… ti porterò sempre con me’ e ancora: ‘Condoglianze alla famiglia per la tragica perdita di Emanuel’ e anche: ‘Te ne sei andato così, smontando dal turno assieme: un’ultima risata e il fato ti ha portato via con un incidente. Riposa in pace amico mio’. Tanti i messaggi che si susseguono da quando la notizia della tragica fine del 42enne si è diffusa. Una persona benvoluta che lascia un enorme vuoto tra parenti, conoscenti e amici.