Tragedia a Roma, cade dalla finestra: morta una 13enne

Tragedia a Centocelle poco dopo le 14,30 di ieri, sabato 9 marzo, una 13enne è precipitata dalla finestra della sua stanza da letto, in via delle Albizzie, ed è morta. Sul posto sono accorsi gli uomini di Polizia allertati dai vicini che hanno sentito il rumore sordo del corpo caduto sull’asfalto.

Gli agenti stanno indagando per cercar di ricostruire l’accaduto e nel corso delle indagini hanno trovato alcune lettere dalla ragazzina che fanno propendere gli inquirenti per il gesto volontario. Le indagini della Polizia sono coordinate dalla Procura della Repubblica che stabilirà nelle prossime ore se disporre esame autoptico sulla salma della 13enne.

Indaga la Polizia

Per cercare di trovare risposte gli investigatori hanno ascoltato i vicini della ragazzina che hanno sentito il tonfo e dato l’allarme, ma anche i genitori della giovanissima per capire cosa sia successo e da cosa potrebbe essere dipeso un eventuale gesto volontario, pur non escludendo altre ipotesi.

A ottobre 12enne precipita dalla finestra e muore

Solo a ottobre scorso sempre nel quartiere di Centocelle s’è verificato un episodio analogo: un 12enne è precipitato dal quinto piano di una palazzina in piazza dei Mirti. Uno choc per i numerosi passanti che si sono trovati di fronte alla tragica scena. Immediati i soccorsi, per quanto vani, visto che il 12enne è morto poco dopo essere stato trasportato in ospedale.

Comunità di Centocelle sgomenta

Grande il dolore dei residenti del popoloso quartiere romano, anche per questa ulteriore ingiustificabile morte. Tanti i messaggi sui social per manifestare la vicinanza ai familiari. Mentre la Polizia è chiamata al difficile compito, di fare luce su quanto avvenuto, non escludendo alcuna ipotesi.