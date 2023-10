Tragedia a Roma, investito mentre porta a spasso il cane: morto pedone di 78 anni

Una passeggiata fatale col proprio cane, quella cui è stato vittima un signore di 78 anni a Roma. Mentre camminava col proprio animale lungo via del Portonaccio, la vittima è stata investita da una Mercedes all’altezza di via Latino Silvio. L’impatto per l’anziano è stato devastante, tanto da cadere a terra e sbattere la testa nel momento dell’atterraggio sul manto stradale. Secondo le ricostruzioni, l’uomo sarebbe morto sul colpo.

Muore investito mentre attraversa la strada a Roma: tragedia al Portonaccio

L’episodio è avvenuto quest’oggi in tarda mattinata, quando verso le 11.15 i residenti hanno richiesto il tempestivo intervento dei soccorsi. I paramedici del 118, arrivati sul posto dell’incidente nel quadrante del Portonaccio, hanno potuto solamente constatare il decesso dell’anziano signore: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto, oltre ai danni alla testa riportati nell’atterraggio sul manto stradale.

I primi rilievi dell’incidente a Portonaccio

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Roma Capitale legata al V Gruppo Prenestino, che ha cominciato a fare i primi rilevi nello spazio dov’è avvenuto il disastroso incidente. Per avere una ricostruzione più dettagliata e precisa della dinamica, probabilmente dovremo aspettare diverse settimane. All’interno della città di Roma, l’anziano sarebbe stato la 153esima vittima della strada per l’anno 2023, in un record negativo per l’intero quadrante cittadino.

Il conducente a bordo dell’autovettura

Per accertare al meglio le dinamiche di questo tragico incidente, il conducente della Mercedes è stato portato presso l’ospedale Vannini. Qui, oltre ad alcune medicazioni per delle ferite riportate, gli verranno effettuati degli accertamenti sul suo stato alcolemico e tossicologico: dati che potrebbero dare riscontri già nelle prossime ore. Al momento, gli inquirenti stanno cercando di comprendere le esatte dinamiche di questo incidente nel quadrante del Portonaccio, in dati che saranno utili anche a comprendere le dirette responsabilità su questo tragico fatto avvenuto nel quadrante Est della Città Eterna.