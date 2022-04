Tragedia alle porte di Roma, anziano trovato in un pozzo: morto 71enne

Non c’è stato purtroppo nulla da fare per un uomo italiano di 71 anni trovato dai Vigili del Fuoco all’interno di un pozzo. Siamo a Zagarolo, i fatti sono avvenuti oggi intorno alle 13.20.

Le operazioni dei Vigili del Fuoco

La Squadra Operativa ha inviato a Zagarolo in Via Cancellata di Mezzo 82, la squadra Vigili del Fuoco di Palestrina (24/A), i Saf e il personale del Nucleo Sommozzatori per il recupero di una persona all’interno di in pozzo di raccolta delle acque piovane.

Una volta sul posto, i soccorritori provvedevano a calarsi all’interno della cavità e a recuperare il corpo ormai senza vita di un uomo— italiano di 71 anni — tramite manovre Saf .

Sono tuttora in corso le indagini per ricostruire le cause dell’accaduto da parte dei Carabinieri di Zagarolo e Palestrina. Sul posto anche il 118.