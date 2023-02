Tragedia alle porte di Roma: neonata muore a soli 3 mesi

Tragedia ieri pomeriggio alle porte di Roma quando una neonata di appena tre mesi è morta tra le braccia della madre. È successo a Capena, fatali per la piccola dei problemi respiratori. Nel momento in cui si sono verificati i terribili fatti, la piccola era insieme a sua madre – una donna nigeriana di 31 anni – che da Viterbo era andata a Capena a casa di un’amica.

Il malore e la morte della neonata

Una volta giunte nell’appartamento, la neonata ha però accusato un malore. Preda ad una violenta crisi respiratoria che le ha causato anche perdite di sangue dal naso, per lei non c’è stato nulla da fare. Fatto scattare subito l’allarme, sul posto sono tempestivamente giunti i carabinieri della stazione di Capena e il personale del 118 che ha provato il tutto per tutto al fine di salvarle la vita. I soccorsi sono però risultati vani e la piccola è deceduta sul posto. Stando a quanto si apprende, la neonata avrebbe avuto problemi respiratori fin dalla nascita. Non era, inoltre, la prima volta che era vittima di un malore simile, un altro episodio si era, infatti, verificato durante il primo mese di vita.

L’autopsia

Una vera e propria tragedia quella che si è verificata ieri alle porte della Capitale. Ora, al fine di fare chiarezza sul terribile accaduto, sul corpo della bimba – portato all’istituto di medicina generale del Policlinico Tor Vergata- sarà eseguita l’autopsia che è stata disposta dalla procura di Tivoli.