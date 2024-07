Tragedia in via del Foro Italico a Roma: chi sono i due centauri morti nell’incidente

Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente nel quale, intorno alle 11 e 30 di ieri, domenica 30 giugno, hanno perso la vita due motociclisti in via del Foro Italico a Roma. Non è chiaro agli investigatori come sia stato possibile che i due centauri si siano urtati facendo finire una moto contro un marciapiede, l’altra contro guardrail.

Chi sono le vittime dell’incidente mortale

Impatto mortale per i due uomini, il 46enne Luca de Luca, fotografo residente a Tomba di Nerone e Ngoc Trituan Naguyen, 52enne vietnamita residente alla Giustiniana. Per i due uomini non c’è stato nulla da fare. Quando i soccorsi, operatori del 118 e agenti della Polizia locale di Roma Capitale, sono arrivati sul posto per i due centauri non c’era già più nulla da fare. È stata possibile solo la constatazione del decesso.

Ancora tutta da chiarire la dinamica del sinistro

Resta ancora da capire cosa sia successo. E a cercare di ricostruire l’accaduto stanno lavorando i caschi bianchi del II Gruppo Parioli che hanno anche sentito diversi testimoni che potrebbero fornire dettagli fondamentali per ricostruire la dinamica del sinistro, mentre le due moto, una Buell e a una Triumph, sono state sequestrate per essere sottoposte agli accertamenti del caso, circa eventuali guasti meccanici.

Le indagini per ricostruire l’accaduto

Intanto la Procura della Repubblica di Roma, che probabilmente ha aperto sul caso un fascicolo di indagine, ha già disposto esame autoptico sulle salme dei due uomini, forse anche per escludere eventuali malori. Tutto questo mentre gli investigatori stanno cercando di capire anche se qualche altro mezzo possa essere stato coinvolto nell’impatto mortale.