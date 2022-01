Tragedia sfiorata a Roma: prendono una palina e il cartellone si infila dentro l’auto

Momenti di paura quelli vissuti nel primo pomeriggio, intorno alle 15, dagli occupanti di un’automobile, sulla quale è precipitato l’indicatore di altezze. Prima l’urto, poi la caduta. Solo tanto spavento, fortunatamente, perché nessuno è rimasto ferito.

Incidente a Roma in via Boccea

L’incidente è avvenuto nell’area del parcheggio del MC Donald di Via di Boccea, all’altezza del civico 561. La zona è stata temporaneamente interdetta al traffico pedonale e veicolare per ripristinare le condizioni di sicurezza. Sul posto per tutte le operazioni di rimozione sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Monte Mario.