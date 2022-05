Tragedia sulla Salaria: si salva dall’incidente stradale ma muore per un malore

Una vera tragedia quella accaduta nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 maggio, in via Salaria, a Roma. Un uomo di 80 anni è deceduto in seguito ad un incidente stradale autonomo, non per le ferite riportate nell’impatto, ma per un malore improvviso dopo essere sceso dal mezzo incidentato.

Tragico incidente sulla Salaria

E’ accaduto intorno alle ore 15 circa di oggi, in via Salaria, all’altezza del chilometro 18,500.

L’anziano si trovava alla guida della sua Ford Tourneo e stava percorrendo la strada in direzione fuori Roma.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’uomo ha perso il controllo del mezzo. Prima ha colpito un albero, poi è finito all’interno di una cunetta nella corsia opposta a quella di percorrenza.

Anziano deceduto per un malore

Secondo la ricostruzione dei fatti ad opera della Polizia Locale di Roma Capitale, l’80enne alla guida, subito dopo essere uscito dal veicolo ed aver allertato i soccorsi, ha accusato un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. L’uomo è deceduto in pochi istanti. Inutili i tentativi di soccorso da parte del personale sanitario del 118. Sul posto sono immediatamente giunte diverse pattuglie della Polizia Locale del III Gruppo Nomentano per gli accertamenti del caso e la messa in sicurezza della zona.

Sull’esatta dinamica dell’incidente sono in corso ulteriori accertamenti da parte delle autorità.