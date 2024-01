Tragedia tra le stazioni di Termini e Casilina: donna muore investita da un treno

Tragico investimento stamattina tra le stazioni di Roma Termini e Roma Casilina: una donna è stata travolta dal treno regionale Roma Nettuno. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente che ha provocato il decesso della sfortunata. Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia ferroviaria che stanno stanno cercando di ricostruire l’accaduto, coordinati dall’autorità giudiziaria.

Il rinvenimento del cadavere alle 8 di stamattina

Dalle prime informazioni raccolte dagli inquirenti, grazie ai racconti di alcuni testimoni, la donna è stata vista attraversare i binari per poi accasciarsi. Il rinvenimento del cadavere da parte degli investigatori risale alle 8 di oggi e le indagini vanno avanti per cercare di capire cosa sia successo.

Cancellazioni e ritardi dei treni diretti a Nettuno, Albano Laziale, Velletri e Frascati

I treni hanno subito ritardi anche di 120 minuti. Disagi che hanno coinvolto soprattutto i treni diretti a Nettuno, Albano Laziale, Velletri e Frascati. Ma Trenitalia è prontamente intervenuta per annunciare ai viaggiatori che potrebbero registrarsi difficoltà anche per coloro che devono viaggiare sulle tratte: Roma-Napoli via Formia, ma anche via Cassino.

Per consentire le operazioni di recupero del corpo della donna e svolgere tutte le indagini del caso utili a ricostruire la dinamica la società che gestisce il traffico ferroviario ha annunciato non solo la possibilità di ritardi, ma anche di cancellazioni di alcuni treni che percorrono la tratta interessata dal ritrovamento del corpo.

Altro investimento sulla Roma Ostiense

Intanto, però, si è verificato anche un altro investimento sulla Roma Ostiense, sempre stamattina. Un incidente, per fortuna non mortale, visto che la persona coinvolta sembra sia rimasta sempre vigile. Anche se, anche in questo caso, si sono registrate ripercussioni sul traffico ferroviario. I treni hanno registrato ritardi anche di 30 minuti. Anche in questo caso le attività di indagine, utili a ricostruire la dinamica dell’investimento, sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma.