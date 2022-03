Tragico incidente a Roma, auto precipita dalla sopraelevata della Tangenziale: morto 43enne

Tragedia a Roma sulla Circonvallazione Tiburtna, dove un uomo di 43 anni ha perso la vita in un terribile incidente stradale. E’ successo questa mattina, intorno alle 6.50. La vittima, per cause ancora imprecisate, avrebbe perso il controllo della sua auto, una Bmw, precipitando dallo svincolo sopraelevato di immissione sulla Tangenziale, all’altezza del Cimitero Monumentale Verano. L’uomo ha perso il controllo del mezzo, ha impattato prima contro il guardrail, poi lo ha abbattuto ed è finito sotto il ponte.

Il tentativo di soccorso

Sul posto è intervenuta la squadra 3/A Tuscolano dei Vigili del Fuoco, insieme al carro fiamma e a un’ambulanza del 118. Purtroppo però tutti i tentativi di soccorso sono stati vani. Il 43enne è morto sul colpo. Gli agenti dei Vigili del Fuoco non hanno potuto far altro che estrarre il suo corpo dalle lamiere dell’auto, dove era rimasto incastrato, utilizzando anche il gruppo olio dinamico da taglio. Spetterà ora ai caschi bianchi del Gruppo II Sapienza e II Parioli fare chiarezza, ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che sembra essere stato autonomo perché non risultano altri veicoli coinvolti.