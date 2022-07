Tragico incidente frontale sulla Tiburtina, 3 feriti: gravissimi un 26enne e un 22enne

Terribile incidente su via Tiburtina, a Tivoli Terme, dove questa mattina due auto si sono scontrate violentemente con un frontale. E’ successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 20 luglio, intorno alle 14.50. Lo scontro è avvenuto nei pressi dell’Hotel Duca D’Este, nei pressi del civico 294. Le auto coinvolte sono una Fiat Panda, guidata da un ragazzo di 26 anni che viaggiava in direzione Roma, e una Ford Fiesta, guidata da un 58enne.

Incidente su via Tiburtina: 3 feriti, 2 sono gravi

Mancavano pochi minuti alle 15 quando le due auto, che viaggiavano in direzioni opposte, si sono scontrate frontalmente. Non è ancora chiara l’esatta dinamica dell’incidente che ha portato al ferimento di 3 persone, di cui 2 gravissime.

Ad avere la peggio sarebbero stati il 26enne alla guida della Panda, e un 22enne – figlio del 58enne – che viaggiava come passeggero sulla Fiesta.

Il 26enne, residente di Guidonia, è stato trasportato in codice rosso presso l’Ospedale di Tivoli.

Il ragazzo di 22 anni ha riportato delle gravissime ferite alla testa ed è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Tivoli.

Il papà di 58 anni, invece, è rimasto ferito in maniere più lieve ed è stato portato in pronto soccorso con codice verde.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Tivoli per i rilievi del caso. Gli agenti, su disposizione del PM di turno, hanno posto sotto sequestro entrambi i veicoli coinvolti. Inoltre sono stati richiesti all’ospedale di Tivoli gli accertamenti di rito per quanto riguarda un eventuale stato di alterazione psico-fisica dei conducenti.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembrerebbe che il 58enne alla guida della Fiesta abbia invaso la corsia opposta, prendendo in pieno la Panda. Sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle autorità per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.