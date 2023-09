Tragico incidente sulla Laurentina, si ribalta con la Smart: muore 42enne

Laurentina, incidente mortale. 42enne si ribalta con la Smart e perde la vita. È la 122esima vittima sulla strada.

Un attimo senza capire più nulla, basta una frazione di secondo e la vita cambia o finisce. Non è uno spot, ma resta tutto così reale. Troppo per chi stava soltanto tornando a casa e invece non vedrà più nessuno. Questo è successo ieri, 11 settembre, a Claudio Colli. 42 anni, residente in zona Selvotta dove con la sua macchina si è ribaltato. L’uomo ha perso la vita gettando i residenti nello sgomento: panico sulla Laurentina, la strada – all’altezza di Colli dei Pini – è stata immediatamente chiusa per facilitare i soccorsi.

Persino l’intervento dell’elisoccorso non è riuscito ad evitare il peggio. Contro il tempo la corsa al San Camillo, ma non c’è stato niente da fare. Il sinistro ha coinvolto solo la Smart che avrebbe urtato un terrapieno. La tragica casualità avrebbe portato al ribaltamento reiterato del veicolo: questo è quanto si apprende dalle ricostruzioni, i viaggiatori che stavano percorrendo quel tratto di strada avevano subito notato la gravità della situazione segnalando l’incidente in Rete.

Incidente sulla Laurentina, strada chiusa per accertamenti: un ferito, macchina distrutta

Laurentina, incidente mortale: Claudio Colli perde la vita dopo essersi ribaltato con la Smart

Colli, nello specifico, era già rimasto vittima di un incidente stradale. Stavolta ha pagato a caro prezzo qualcosa che per chi percorre quel tratto di strada potrebbe diventare una pericolosa abitudine: reiterate, infatti, le segnalazioni per evidenziare le criticità di quella corsia. Il problema sarebbe la tenuta del manto stradale e i mancati controlli per l’alta velocità: una situazione incresciosa a conoscenza di Roma Capitale e Città Metropolitana che in passato hanno già investito per migliorare la sicurezza stradale.

Evidentemente manca ancora qualche tassello, tessere che si riempiono – nel frattempo – con i nomi delle vittime. Claudio Colli è il 122esimo morto per incidente stradale: un numero che deve far riflettere.