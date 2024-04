Tragico schianto sull’Aurelia Antica: muore una 40enne in scooter

Una donna in sella al suo scooter è stata travolta da due auto mentre percorreva l’Aurelia Antica, nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 aprile. La 40enne si trovava sul suo motorino, un Honda SH 125, vicino a Villa Panmphilj quando si è verificato il tragico scontro. Ad accorrere sono stati gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale del XII Gruppo Monteverde chiamati a svolgere i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’incidente.

Conducenti delle due auto coinvolte sottoposte ad accertamenti

Alla guida delle due auto coinvolte nell’incidente mortale una 34enne, al volante di una Peugeot 208 e una 55 Toyota Yaris, le cui auto sono state sequestrate per gli accertamenti di rito, mentre le due donne sono state condotte in ospedale, al San Camillo per essere sottoposte alle indagini del caso: drug-test e alcol-test.

Le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente

Il fascicolo di indagine è in mano alla Procura di Roma e non si esclude che le due donne coinvolte nell’incidente mortale possano essere iscritte nel registro degli indagati per omicidio stradale. Un atto dovuto, mentre proseguono le attività investigative utili a stabilire l’esatta sequenza dei fatti che hanno provocato la morte della 40enne.