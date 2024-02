Tram a Roma, fermi da maggio a ottobre per ultimare i lavori

Tram, tutto fermo da maggio a ottobre. Il trasporto su rotaia è ai box per agevolare i lavori in vista dell’Anno Santo. I nuovi parametri.

Anno Santo, l’accelerata finale. Siamo al punto di non ritorno: quello in cui bisogna cominciare a serrare i tempi per ultimare i lavori. La macchina organizzativa è in moto da tempo, ma sono seguite alcune fasi di stallo impossibili da contemplare. Ora non è il momento per le esitazioni: Gualtieri, quindi, riparte dal trasporto su rotaia.

6 mesi di stop, da maggio a ottobre, per riqualificare tutto: linee, mezzi e collegamenti. In modo tale che il Giubileo possa essere un buon banco di prova per quanto riguarda il piano che porterà il trasporto in una nuova dimensione. Più veloce, all’avanguardia e all’insegna della mobilità sostenibile. Il punto è proprio questo: serve tempo e precisione.

Giubileo, al via i lavori del trasporto su rotaia

Quindi 6 mesi possono essere sufficienti per una prima importante stoccata al passato, altre operazioni verranno fatte in corso d’opera. Intanto serve una spinta in avanti che coinciderà anche con nuovi mezzi e possibilità: l’investimento milionario – anche grazie ai fondi relativi al PNRR – è stato fatto.

Ora serve mettere in pratica quanto progettato: l’arrivo del Pontefice con la successiva apertura delle Porte Sante sarà un nuovo inizio anche per il turismo che vedrà nella Capitale una maggiorazione esponenziale. Roma e Città del Vaticano ancora a braccetto per obiettivi comuni.

I tempi previsti

Anche questo aveva detto il Pontefice a Gualtieri e il Sindaco sta cercando di mantenere gli impegni presi con la comunità rispettando quelle che sono le prospettive del Santo Padre. Il quale non mette bocca sulla gestione capitolina, ma si aspetta un buon biglietto da visita.

Non solo lui dopo le polemiche su Expo, andato all’Arabia Saudita, con “figuraccia diplomatica” della Città Eterna annessa. Dalla dialettica ai numeri: pronte 121 nuove vetture, 40 in linea aerea e le restanti a doppia mobilità. Bimodali e non solo possono contenere fino a 121 passeggeri, l’assessore alla Mobilità Patanè assicura: “Entro l’anno terminati i lavori nei 18 lotti della Capitale”. Il conto alla rovescia è cominciato.