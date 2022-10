Trastevere, morta la sarta Rina: cucì i pantaloni a Enrico Berlinguer

Si è spenta all’età di 99 anni, la sarta Laura Del Pio, conosciuta a tutti come “Rina”. La donna ha spirato nella propria casa di vicolo del Cinque, nel cuore del quartiere Trastevere.

Per il quartiere, ma anche per Roma, era la signora Rina, colei che aveva cucito l’orlo dei pantaloni a Enrico Berlinguer, storico leader del Partito Comunista Italiano.

Sul funerale, la donna prima di morire ha lasciato delle chiare intenzioni. Nessun funerale in chiesa, ma bensì una bandiera con la “falce e martello” sulla bara. Un epitaffio poi rosso come un fiore, per raccontare la sua vita.

Rina, la sarta comunista di Trastevere

Rina era la sarta comunista di Trastevere. Nella sua bottega la si poteva sempre trovare a lavorare con ago e filo, oltre alla battuta pronta con i residenti che la venivano a trovare. Aveva visto coi propri occhi le due Guerre Mondiali, oltre alla trasformazione del Paese fino ai giorni nostri. Aveva vissuto il Fascismo, l’ascesa della Democrazia Cristiana, la crescita della Sinistra, i Sindaci come Luigi Petroselli e Giulio Carlo Argan.

Insieme a Berlinguer, si fece scattare una foto, che ha tenuto gelosamente custodita fino ai suoi ultimi momenti di vita. Dal suo laboratorio, passò anche la giornalista cilena Isabel Allende.

Il vessillo con la “falce e martello” avvolgerà la bara in una commemorazione laica, che dovrà essere ancora fissata e che si svolgerà presso il quartiere Trastevere. La partenza avverrà da piazza della Scala e arriverà al suo portoncino del vicolo dei Cinque.