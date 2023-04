Tremendo incidente a Lariano, frontale tra due tir: gravissimo un uomo (FOTO e VIDEO)

Un terribile incidente quello che questa mattina, alle prime luci dell’alba, è avvenuto a Lariano e che ha visto coinvolti due camion. Uno dei due mezzi ha perso improvvisamente il controllo finendo frontalmente contro un altro tir che viaggiava in direzione contraria, su via di Cori. Nel violento impatto un uomo è rimasto incastrato tra le lamiere e le sue condizioni sono gravi. Attualmente a lavoro i Vigili del Fuoco di Velletri, presenti sul posto per i rilievi anche gli agenti della polizia locale di Cori e i Carabinieri di Lariano.

L’incidente frontale tra due camion

I fatti sono avvenuti alle prime ore del mattino di oggi, lunedì 17 aprile, sulla SP 79, tra i comuni di Artena e Cori ed hanno coinvolto due camion. L’esatta dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento ma, stando alle primissime informazioni, improvvisamente uno dei due convogli ha perso il controllo finendo frontalmente su contro l’altro tir che viaggiava in senso contrario su via di Cori. Un impatto violento a seguito del quale un uomo è rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo. Le sue condizioni sono gravi, attualmente in corso l’intervento dei vigili del fuoco di Velletri.

Strada chiusa

Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto di strada interessato è stato momentaneamente chiuso. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 con due ambulanze e l’elisoccorso. Presenti anche i carabinieri di Lariano e gli agenti della polizia locale di Cori che dovranno fare chiarezza sulle cause del sinistro.