Treni Firenze-Roma, disagi sulla tratta: cancellazioni e ritardi di oltre un’ora

Sono giorni di traffico intenso. Non si registra solo un aumento di auto in transito sulle principali arterie italiane, ma anche sui treni sono tanti i viaggiatori in partenza per le vacanze estive che stanno facendo i conti con grandi disagi provocati da ritardi, soprattutto per raggiungere Roma.

Cantieri aperti per potenziare le infrastrutture

A creare problemi per coloro che viaggiano in treno sono i numerosi cantieri aperti che hanno provocato anche una serie di spostamenti sugli orari. Tra questi ultimi, infatti, il convoglio diretto a Fiumicino aeroporto viaggia in anticipo, con la predisposizione anche di bus sostitutivi. Mentre ci sono anche treni cancellati, quali: regionali, Frecciarossa, Intercity e non sono Trenitalia, ma anche Italo.

I lavori erano stati annunciati e prendono il via nella giornata di oggi 14 agosto

I lavori previsti su alcune tratte ferroviarie iniziano oggi, 14 agosto e proseguiranno fino a giovedì 17 agosto e prevedono, tra le altre cose, la sostituzione degli scambi tra Orte nord e Orte sud e tra Firenze e Roma. Si tratta di interventi che erano stati annunciati e che evidenziavano anche la possibilità dei disagi che si stanno registrando in queste ore.

Ritardi e treni cancellati: ecco cosa sta succedendo

Tempi di percorrenza più lunghi, collegamenti cancellati. Niente che, però, non fosse stato puntualmente segnalato già al momento dell’acquisto del biglietto da parte dell’utenza. Ma la scelta del momento nel quale effettuare i lavori non è stato casuale, è stato appositamente preferito un lasso temporale nel quale chi doveva raggiungere località turistiche avrebbe già dovuto farlo. Un periodo nel quale solitamente si registra una diminuzione della richiesta per chi viaggia in treno, a causa delle ferie estive che fanno fermare pendolari e studenti. Tutto studiato nel dettaglio, quindi. I disagi dovrebbero, pertanto, terminare il 18 agosto prossimo, data nella quale è prevista la chiusura dei cantieri aperti per il potenziamento infrastrutturale.