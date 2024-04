Trova un’arsenale di armi durante una battuta di caccia: munizioni rubate durante un furto

Ritrovato un’arsenale di armi all’interno dei boschi di Terracina: le munizioni sono state individuate da un cacciatore.

Ritrovamento insolito per i Carabinieri nel Territorio di Terracina. Durante una battuta di caccia, un uomo ha individuato nella vegetazioni e fuori dall’area cittadina un vasto arsenale di armi. Una vicenda che lo ha spinto a chiamare subito i Carabinieri, considerato anche come le munizioni potevano essere utilizzate da qualunque persona in quel posizionamento. I militari hanno aperto un’indagine per capire la provenienza degli armamenti e come ci siano finiti in quel posto.

Il ritrovamento delle armi durante una battuta di caccia

Il ritrovamento è avvenuto per mano di un cacciatore, esperto del territorio di Terracina e le aree boschive della zona pontina. Mentre camminava sui sentieri, si è imbattuto in una strana situazione: all’interno di un cespuglio aveva visto la presenza di un fucile. Non si trattava di un altro cacciatore al lavoro nella zona terracinese, ma bensì un’arsenale di armi nascoste goffamente fuori le mura del Comune balneare nella provincia di Latina.

La chiamata ai Carabinieri

Sul posto si sono precipitati i Carabinieri, che anzitutto hanno elencato quali armi fossero presenti all’interno del cespuglio. Si trattava di munizioni pesanti, come nel caso di: 3 fucili semiautomatici calibro 12; un fucile soprapposto calibro 12 della Franchi Alcione; un fucile monocolpo calibro 9 mm; un fucile semiautomatico calibro 28. Tutte le armi erano utilizzabili da un qualsiasi malintenzionato che le avesse trovate, considerato anche come si trovassero in buono stato.

Le indagini sulle armi ritrovate a Terracina

Secondo le indagini effettuate tempestivamente dai Carabinieri, le armi ritrovate erano state portate via da un furto in appartamento. Le munizioni erano state prelevate nella casa di uomo di cinquant’anni, in un episodio che è avvenuto il 6 aprile sempre nella zona di Terracina. La refurtiva sarebbe stata individuata quasi completamente nel cespuglio, eccetto una munizione: si ricerca ancora adesso un fucile semiautomatico calibro 12. Tutte le armi, al momento, sono state sequestrate dalle forze dell’ordine.